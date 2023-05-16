Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте РК

Государственный советник Ерлан Карин повел заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

На заседании был рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства, а также заявления о принятии в казахстанское гражданство и выходе из него.

«По итогам заседания комиссии на рассмотрение главы государства будут внесены предложения о приеме в гражданство нашей страны и рекомендации удовлетворить ходатайства о выходе из казахстанского гражданства», – сообщается на сайте Акорды.