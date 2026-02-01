Карлос Алькарас стал победителем Australian Open

Теннис
73

В финале турнира «Большого шлема» испанский теннисист обыграл серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: AP

Финальный матч продолжался чуть больше трех часов. За это время Алькарас выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15.

На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Алькарас завоевал свой седьмой титул «Большого шлема». Он стал самый молодой теннисистом (22 года 272 дня), собравшим карьерный «Шлем».

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович по-прежнему рассчитывает завоевать 25-й титул на «мейджорах» в карьере, чтобы стать самым титулованным теннисистом в истории. 

#теннис #Australian Open #Джокович #Алькарас

