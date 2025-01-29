«Карму исполнительной власти очищали слишком часто»: эксперт – об итогах заседания правительства

Мнения,Правительство
110
Жанар Тулиндинова, руководитель отдела медиапроектов КИСИ

Прошедшее накануне расширенное заседание правительства с участием главы государства я бы рассматривала сквозь призму эффективности каналов и форматов коммуникаций президента с различными общественными и элитными группами.

Фото: facebook.com/zh.tulindinova

Ежегодное Послание, безусловно, ключевое мероприятие с участием президента. Публичный формат - Послание транслируется по телевидению и в Интернете - обеспечивает наибольший охват населения. Однако, судя по локации, Послание, как известно, озвучивается в стенах Парламента, и по преобладающей «форме отчетности» по поручениям - принятия новых законов и поправок в законодательство - адресовано оно прежде всего высшему представительному органу страны.

Национальный курылтай - это канал коммуникаций с общественниками и гражданскими активистами.

Ставшая уже традиционной «новогодняя» статья слэш интервью президента - диалог с журналистским сообществом и читающей «большие форматы» частью общества.

Расширенное заседание правительства - это одновременно и отчет Кабмина, и повод освежить в памяти цели, задачи и стратегические ориентиры в экономике, а кое-что и обновить, что президент и сделал в максимально доходчивой и лаконичной форме.

В то же время исполнительная власть в Казахстане достаточно профессиональна - надо это признать - и члены правительства, прежде всего, сами сильные эксперты в своей отрасли, прекрасно осознающие потенциал ее роста и существующие ограничения. Поэтому, по всей видимости, они и не нуждаются вовсе в повторении прописных истин о том, что «экономика должна быть экономной». Кажется, они и сами это осознают как никто другой.

А вот общество - памятуя о том, какой существует разрыв между профессиональностью экспертизы и реальностью, между прекраснодушными намерениями и результатами их реализации - похоже, так не считает. И поэтому нередко рассматривает формат расширенного заседания правительства как некую публичную отповедь президента. Ведь еще недавно министров поднимали с мест, как школьников.

В этом году ожидание расширенного заседания правительства было связано с его возможной отставкой. Сработали аналогии с прошлогодним прецедентом. Принято считать, что уходящее в отставку правительство забирает с собой негатив и тем самым очищает карму исполнительной власти. В нынешних реалиях этим негативом могла бы стать ставка НДС.

Как-то посчитала, что средняя продолжительность пребывания министров и акимов на своей должности в Казахстане колеблется в пределах 2-3 лет. Видимо, карму исполнительной власти очищали слишком часто. Поэтому хотелось бы, чтобы нынешнее правительство работало вдолгую, проводя в жизнь свои решения, в том числе непопулярные.

Из того, что действительно порадовало, так это - то, что президент прислушался к мнению экспертов и поручил правительству обновить на выгодных для Казахстана условиях соглашения о разделе продукции с иностранными инвесторами и добывающими компаниями.

Сейчас продвигается нарратив, что экономический кризис связан с левацкой повесткой и социальной политикой власти, по причине чего бизнес боится экспроприации и поэтому деньги утекают из страны и бизнесы не растут.

Довольно странно слышать о торжестве левацкой повестки, учитывая, что по сравнению с 2019 годом в 2024-м состояние богатейшего человека страны увеличилось на 1 млрд 300 млн долларов. А совокупное состояние пяти богатейших людей выросло с 16 млрд 600 млн долларов до 22 млрд 700 млн.

И в целом такие форматы, как расширенное заседание правительства, должны противопоставлять таким нарративам ясное целеполагание.

#Правительство #заседание #эксперт #Жанар Тулиндинова

Популярное

Все
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Войной испытанные строки
В Алматы почтили память героев
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Изучаем установки Президента
Ходила на «работу» с ребенком
Сделал предложение на плацу
Дорогое наше бесплатное
Работают ли терминалы для осужденных?
Виртуальные квартиры за реальные деньги
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Стабильно и подконтрольно
Забвению не подлежит
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Между «уже» и «еще»
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Олжас Бектенов: Правительство обеспечит реализацию поручени…
Банки, ранее получившие господдержку, должны участвовать в …
Модернизация ОСМС неизбежна - эксперт
Повысить тарифы на услуги ЖКХ можно было 15 лет назад – эне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]