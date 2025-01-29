«Карму исполнительной власти очищали слишком часто»: эксперт – об итогах заседания правительства

Прошедшее накануне расширенное заседание правительства с участием главы государства я бы рассматривала сквозь призму эффективности каналов и форматов коммуникаций президента с различными общественными и элитными группами.

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Ежегодное Послание, безусловно, ключевое мероприятие с участием президента. Публичный формат - Послание транслируется по телевидению и в Интернете - обеспечивает наибольший охват населения. Однако, судя по локации, Послание, как известно, озвучивается в стенах Парламента, и по преобладающей «форме отчетности» по поручениям - принятия новых законов и поправок в законодательство - адресовано оно прежде всего высшему представительному органу страны.

Национальный курылтай - это канал коммуникаций с общественниками и гражданскими активистами.

Ставшая уже традиционной «новогодняя» статья слэш интервью президента - диалог с журналистским сообществом и читающей «большие форматы» частью общества.

Расширенное заседание правительства - это одновременно и отчет Кабмина, и повод освежить в памяти цели, задачи и стратегические ориентиры в экономике, а кое-что и обновить, что президент и сделал в максимально доходчивой и лаконичной форме.

В то же время исполнительная власть в Казахстане достаточно профессиональна - надо это признать - и члены правительства, прежде всего, сами сильные эксперты в своей отрасли, прекрасно осознающие потенциал ее роста и существующие ограничения. Поэтому, по всей видимости, они и не нуждаются вовсе в повторении прописных истин о том, что «экономика должна быть экономной». Кажется, они и сами это осознают как никто другой.

А вот общество - памятуя о том, какой существует разрыв между профессиональностью экспертизы и реальностью, между прекраснодушными намерениями и результатами их реализации - похоже, так не считает. И поэтому нередко рассматривает формат расширенного заседания правительства как некую публичную отповедь президента. Ведь еще недавно министров поднимали с мест, как школьников.

В этом году ожидание расширенного заседания правительства было связано с его возможной отставкой. Сработали аналогии с прошлогодним прецедентом. Принято считать, что уходящее в отставку правительство забирает с собой негатив и тем самым очищает карму исполнительной власти. В нынешних реалиях этим негативом могла бы стать ставка НДС.

Как-то посчитала, что средняя продолжительность пребывания министров и акимов на своей должности в Казахстане колеблется в пределах 2-3 лет. Видимо, карму исполнительной власти очищали слишком часто. Поэтому хотелось бы, чтобы нынешнее правительство работало вдолгую, проводя в жизнь свои решения, в том числе непопулярные.

Из того, что действительно порадовало, так это - то, что президент прислушался к мнению экспертов и поручил правительству обновить на выгодных для Казахстана условиях соглашения о разделе продукции с иностранными инвесторами и добывающими компаниями.

Сейчас продвигается нарратив, что экономический кризис связан с левацкой повесткой и социальной политикой власти, по причине чего бизнес боится экспроприации и поэтому деньги утекают из страны и бизнесы не растут.

Довольно странно слышать о торжестве левацкой повестки, учитывая, что по сравнению с 2019 годом в 2024-м состояние богатейшего человека страны увеличилось на 1 млрд 300 млн долларов. А совокупное состояние пяти богатейших людей выросло с 16 млрд 600 млн долларов до 22 млрд 700 млн.

И в целом такие форматы, как расширенное заседание правительства, должны противопоставлять таким нарративам ясное целеполагание.