Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит

С января тема картофеля неожиданно перешла в разряд горячо обсуждаемых. Так бывает всегда, когда востребованный социальный продукт вдруг исчезает с полок магазинов или очень резко дорожает, что и прои­зошло со вторым хлебом.

Принятые Правительством оперативные решения в виде приостановки экспорта картофеля за границу, активизация его поставок в торговые сети крупных городов, а также мониторинговые проверки смогли повлиять на ситуацию, сбить высокие цены. На время данная тема отошла в «тень», однако на прошлой неделе вновь зашел разговор о завышенных ценах на второй хлеб, который входит в число 19 базовых продуктов питания. Что же происходит?

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции после заседания Правительства 11 февраля авторитетно заявил, что картофеля в стране достаточно. Но при этом цены на него колеблются в пределах 360–450 тенге за килограмм, хотя оптовая цена второго хлеба составляет около 170 тенге за кило.

Как отметил глава аграрного ведомства, причины резкого повышения цен на продукты питания, такие как мясо и картофель, необходимо искать в сфере торговли. Также нужно разбираться с цепочкой посредников. По мнению министра, торговые сети требуют от фермеров скидок и навязывают невыгодные условия продажи. Глава Минсельхоза также сообщил, что ведомство намерено в ближайшее время обсудить вопрос ценообразования совместно с Министерством торговли и интеграции.

Фермеры готовы поставлять в торговые сети картофель по 200 тенге за килограмм. При условии соблюдения торговой надбавки он должен продаваться по 240 тенге. Но почему цена значительно выше?

Свой комментарий относительно сложившейся ситуации дали в АО «СПК «Астана» – в структуре, которая занимается обеспечением жителей столицы социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ). По информации главного менеджера департамента продовольственной безопасности СПК Бисултана Амирсеита, основными торговыми объектами, в которых продаются СЗПТ, являются супермаркеты «Магнум», «Смолл», «Анвар» и «Коктал». Наибольшие объемы социальной торговли приходятся на первую в этом списке компанию.

Вместе с представителями СПК «Астана» мне довелось побывать на приемно-распределительном складе компании «Магнум», откуда овощи отгружаются в торговую сеть. Находится он на окраи­не мегаполиса и представляет собой ряд огромных складских помещений, к которым безостановочно подъезжают большие фуры, а также маленькие на их фоне грузовички типа «газелей» для доставки продуктов в торговые точки.

Как пояснила администрация склада, к ним поступают картофель, капуста и еще несколько наименований овощей, упакованных в мешки либо в коробки. Речь идет о продукции, готовой для отгрузки в сеть магазинов «Магнум». На складе она задерживается считанные дни, после чего отправляется по адресам согласно поданным заявкам. Только в течение месяца в торговой сети названной кампании продается до 466 тонн картофеля.

В ходе небольшой экскурсии по складу глазам предстает уложенная на поддонах и полках отборная овощная продукция. Но в таком случае почему в социальных отделах магазинов встречается дряблый или нередко имеющий порезы картофель?

Увидеть таковой автору данной публикации довелось, когда он после посещения складов оправился в один из магазинов, где продают социальный картофель. На ценнике рядом с лотком, где можно отобрать клубни, значилась цифра 185 тенге за килограмм. Сумма, конечно, привлекательная, если бы не качество... Правда, рядом в сеточных мешках – отборный картофель, который продавался уже по 399 тенге за кило...

По словам специалистов департамента продовольственной безопасности СПК «Астана», если говорить о плохом картофеле, то это остатки клубней. Новый завоз обещает быть получше. Свои коррективы в положение дел с картофелем, отмечает Бисултан Амирсеит, внесла погода минувшего лета и осени. Из-за бесконечных дождей клубни в земле предельно напитались влагой, что нежелательно для их дальнейшего хранения. Поэтому к февралю качество определенной части заложенного на зимний сезон картофеля ухудшилось.

Впрочем, как было сказано выше минист­ром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым, картофеля в стране достаточно и паниковать не стоит. Необходимо только урегулировать некоторые нюансы, связанные с торговыми схемами и механизмами при сбыте второго хлеба, да и всего остального перечня социально значимых овощей.

Ну а что говорят фермеры? Генеральный директор пригородного ТОО «Bio Nord» Бейбитхан Кабдрахманов рассказал, что занимается выращиванием картофеля уже 12 лет. В 2024 году под эту культуру было отдано 100 га пашни. Благодаря уходу получен хороший урожай, на хранение удалось заложить порядка 4 тыс. тонн продукции.

Далее она через посреднические фирмы успешно отправлялась на экс­порт. К новому году было отгружено порядка половины имеющегося объема. Однако после закрытия шлагбаума для зарубежных поставок ситуация изменилась.

В дни посещения Bio Nord на его складах находилось еще 2 000 тонн хорошего картофеля, но царило за­тишье, все отгрузки прекратились днями раньше. И это на фоне периодически возникающих проблем с насыщением рынка находящегося рядом мегаполиса.

По словам генерального директора компании, выйти на рентабельный уровень возделывания клубней оказалось нелегко, на достижение этой цели были затрачены годы. Порой приходилось работать в минус. Поэтому свертывать выращивание картофеля из-за возникших ценовых скачков вок­руг столь востребованного продукта, конечно же, не хочется. В этой связи бизнесмен готов даже заключить меморандум на поставку картофеля в столичную торговую сеть по фиксированным ценам. Но приемлемым.

В мае клубни в хранилищах, как правило, начинают терять в качест­ве. Поэтому оставшиеся запасы необходимо отгрузить потребителям до наступления критичес­кого порога. И это не единственный картофелевод страны, у которого лежат на складах, дожидаясь своего часа, сотни и тысячи тонн продукции. В таком случае стоит ли нагнетать страсти? Снять остроту карто­фельного вопроса и урегулировать ситуацию приз­ваны профильные ведомства, ответственные должностные лица. Все зависит от их компетенции и согласованности действий.