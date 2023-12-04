Касается нашего будущего – Дуйсенова о повышении качества образования в Казахстане

Правительство
195
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Реализацию задач в рамках проекта Национального доклада «Качественное образование, доступное каждому» обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Во встрече приняли участие представители профильных министерств и ректоры вузов. 

Стратегический документ разработан по поручению главы государства, его основная задача – повышение качества образования в стране.

Казахстанская система будет отходить от парадигмы «Образование – Обучение» в пользу модели «Образование – Становление личности». Для достижения поставленных целей необходимо создание преемственности между всеми сферами, а также внедрение национальной системы оценки качества образования. По словам вице-премьера, сейчас для этого используются разные подходы, пришло время их систематизировать. 

«Согласно разработанным стандартам, требования будут ставиться ко всей системе, включая дошкольное, среднее, средне-специальное и высшее образование. Надо учитывать тот факт, что сейчас в стране более половины рабочей силы составляет молодежь. Уже через 6 лет эта доля достигнет 80%. Поэтому от качества образования зависит то, кто будет лечить, обучать, оказывать различные виды услуг населению», – отметила Тамара Дуйсенова.

В Казахстане разрабатываются и внедряются профстандарты (требования к квалификации кадров со стороны работодателей). Вице-премьер подчеркнула, что в будущем при выделении государственных грантов предпочтение будет отдаваться тем учебным заведениям, которые привели образовательные программы в соответствие с данными стандартами. В то же время университеты страны не должны между собой конкурировать, их задача – обмениваться опытом, внедряя лучшие практики. 

По вопросу подготовки педагогических кадров состоялась отдельная встреча Т. Дуйсеновой с ректорами вузов. Руководители учебных заведений высказали свои предложения по реализации нацдоклада.

В настоящее время при министерствах просвещения, науки и высшего образования созданы рабочие группы. Специалисты будут выезжать в регионы для детального изучения ситуации на местах с дальнейшей разработкой предложений. 

«Считаю, что в этом деле всем звеньям данной системы нужно объединиться. Для построения непрерывного и последовательного образования важна тесная связь между дошкольными, школьными учреждениями, колледжами и высшими учебными заведениями. При подготовке специалистов каждый вуз применяет разные методики, лучшие из них должны распространяться. Этот вопрос касается нашего будущего», – сказала вице-премьер.

#Правительство #Образование #Дуйсенова

Популярное

Все
Неожиданная победа
Дорога особой опасности
Чем пахнет?
Застройка нелегальная
Теоретические шансы
Обидно, досадно...
Недобросовестные подрядчики и черепашьи госзакупки
Михаил Дауенов – Человек с большой буквы
Хотели как лучше...
Антикор расследует дело о хищениях в сфере образования Туркестанской области
Более 150 молодых жителей Атырауской области получили льготные микрокредиты
Отечественные атомщики формируют тренд
Фристайл под кюй «Адай»
Ее жизнь словно сюжет художественного фильма
О спорт, ты – мир!
Против вандализма и насилия
Пропавшая подростком казахстанка нашлась через 18 лет
То ли блогер, то ли жулье
Хранители истории
В очередях и те, кого уж нет
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Журналисты в законе
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Не дожил до скачек: породистого скакуна пустили на "согым" воры в Карагандинской области
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
Статистику по заболеваемости ОРВИ и гриппом представил Минздрав
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
В режиме ожидания
"Не понимают!": полиция встревожена итогами опросов студентов о наркотиках
Вовремя остановить тирана
Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы…
Уроки воспитания для дебоширов
Как с 2024 года платить налоги сдающим квартиры в аренду
Работники АПК просят ускорить процедуры субсидирования
Бывший налоговик возрождает обанкротившееся хозяйство в сельской глубинке
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Иран проявил интерес к казахстанским инвестициям
Запреты на вывоз рыбы и маточного поголовья скота увеличили…
Казахстан и Узбекистан обсуждают совместное управление тран…
Смаилов дал поручения по реконструкции трасс Талдыкорган – …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]