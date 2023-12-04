Касается нашего будущего – Дуйсенова о повышении качества образования в Казахстане

Реализацию задач в рамках проекта Национального доклада «Качественное образование, доступное каждому» обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Во встрече приняли участие представители профильных министерств и ректоры вузов.

Стратегический документ разработан по поручению главы государства, его основная задача – повышение качества образования в стране.

Казахстанская система будет отходить от парадигмы «Образование – Обучение» в пользу модели «Образование – Становление личности». Для достижения поставленных целей необходимо создание преемственности между всеми сферами, а также внедрение национальной системы оценки качества образования. По словам вице-премьера, сейчас для этого используются разные подходы, пришло время их систематизировать.

«Согласно разработанным стандартам, требования будут ставиться ко всей системе, включая дошкольное, среднее, средне-специальное и высшее образование. Надо учитывать тот факт, что сейчас в стране более половины рабочей силы составляет молодежь. Уже через 6 лет эта доля достигнет 80%. Поэтому от качества образования зависит то, кто будет лечить, обучать, оказывать различные виды услуг населению», – отметила Тамара Дуйсенова.

В Казахстане разрабатываются и внедряются профстандарты (требования к квалификации кадров со стороны работодателей). Вице-премьер подчеркнула, что в будущем при выделении государственных грантов предпочтение будет отдаваться тем учебным заведениям, которые привели образовательные программы в соответствие с данными стандартами. В то же время университеты страны не должны между собой конкурировать, их задача – обмениваться опытом, внедряя лучшие практики.

По вопросу подготовки педагогических кадров состоялась отдельная встреча Т. Дуйсеновой с ректорами вузов. Руководители учебных заведений высказали свои предложения по реализации нацдоклада.

В настоящее время при министерствах просвещения, науки и высшего образования созданы рабочие группы. Специалисты будут выезжать в регионы для детального изучения ситуации на местах с дальнейшей разработкой предложений.