Kaspi.kz для самозанятых: откройте счет и принимайте оплату

Банки и финансы
56

Если вы работаете на себя без ИП и сотрудников — ремонтируете, обучаете, сдаёте жильё, тренируете, фотографируете или оказываете другие частные услуги, то сервисы для самозанятых в приложении Kaspi.kz - для вас

•    Бесплатное открытие счёта самозанятого онлайн за 1 минуту
•    Приём оплаты в приложении Kaspi.kz с автоматическим формированием чека
•    Расчёт и подготовка к оплате отчислений и взносов

Счёт для самозанятых в суперприложении Kaspi.kz позволяет соблюдать требования законодательства и разделять доходы от частных услуг и личных переводов.

Новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых граждан предназначен для тех, кто работает на себя без сотрудников, с доходом до 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге) по 40 видам деятельности.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz: «В сотрудничестве с государственными органами запустили новые удобные сервисы для самозанятых. Наши любимые клиенты, которые работают на себя, прямо в суперприложении Kaspi.kz могут бесплатно открыть счёт и начать принимать оплату с Kaspi QR или удалённо. Чеки формируются автоматически, по итогам месяца рассчитываются суммы отчислений и взносов. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!».

Сеилжан Ахметов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК: «Введение специального налогового режима для самозанятых - это важный шаг в поддержке граждан, работающих на себя. Новый режим позволяет легально вести деятельность, уплачивая только 4% социальных платежей и не платя ИПН, при доходе до 300 МРП в месяц. Таким образом, государство создаёт удобные и понятные условия для выхода из теневой экономики и вовлечения самозанятых в систему социальной защиты».

Откройте счёт самозанятого в Kaspi.kz и начните принимать оплату уже сегодня на выгодных условиях:
•    Открытие и обслуживание счета: бесплатно
•    Kaspi Бонус: 1% самозанятому от суммы оплаты с 4-го месяца
•    Комиссия за прием оплаты: 0,95% с 4-го месяца

Подробная информация о новом сервисе и условиях работы доступна в Kaspi Гид.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.

 

#приложение #оплата #Kaspi.kz #самозанятые

