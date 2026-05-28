Коллекционные монеты E. SERKEBAEV. 100 JYL и AINALAIYN вышли в продажу

Нацбанк объявил о старте продаж коллекционных монет E. SERKEBAEV. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» и AINALAIYN из серии «От сердца к сердцу», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного монетарного регулятора

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин Нацбанка с 28 мая 2026 года.

О коллекционной монете E. SERKEBAEV. 100 JYL

Ермек Бекмухамедович Серкебаев (1926-2013) — выдающийся советский и казахский оперный певец (лирический баритон), педагог и актёр. Народный артист СССР (1959) и Герой Социалистического Труда (1986). Был солистом Казахского театра оперы и балета им. Абая с 1947 года. Получил широкое признание на советской оперной сцене благодаря исполнению партии Фигаро в опере «Севильский цирюльник» и партии Абая в одноименной национальной опере.

В дизайне монеты использовано портретное изображение Е. Серкебаева. Монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 7 000 (семь тысяч) штук.

О коллекционных монетах AINALAIYN

На монете представлена композиция, напоминающая собой лоскутный ковер. По окружности повторяется слово «AINALAIYN», имитируя движение по кругу – от края к центру. В центре композиции, на фоне стилизованного орнаментального изображения, олицетворяющего солнце, расположен элемент «Сердце».

Композиция призвана отобразить глубокий смысл и значение казахского слова «Айналайын», означающего тепло, любовь и заботу.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, с применением технологий цветной печати и интерференционного радужного покрытия, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом 3 000 (три тысячи) штук.

Из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.