Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели

Банки и финансы
 Kaspi.kz подписал договор с Национальной платежной корпорацией Национального Банка РК о подключении к единому QR в рамках целевой модели

Фото: Kaspi.kz

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

«Весь этот год мы активно работали совместно с Национальным банком, особенно в части обеспечения безопасности операций. Подключение к системе единого QR — важный шаг к созданию широкой, современной и безопасной платёжной инфраструктуры в Казахстане. У наших любимых клиентов в ближайшее время появится возможность оплачивать через QR код любого банка».

Платежи по единому QR будут проходить через центральную инфраструктуру Нацбанка, к которой все банки подключаются на равных условиях. Целевая модель обеспечивает наиболее высокий уровень защиты клиентов и компаний от рисков мошенничества.

#QR #Ломтадзе #Kaspi.kz

