Фото пресс-службы президента РК
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Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд жителей Алматы

Глава государства провел встречу с общественностью города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев наградил ряд граждан за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны.

Так, орденом «Парасат» награждена президент ОО «Союз градостроителей Казахстана» Любовь Нысанбаева.

Ордена «Құрмет» удостоена врач ГКП «Детская городская клиническая инфекционная больница» Роза Дуйсенбаева.

Медалью «Ерлігі үшін» отмечен командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Кайрат Нуржаубаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» – руководитель производства ТОО «Hyundai Trans Auto» Садыкжан Мусаров.

Медаль «Шапағат» была вручена магистранту НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева» Адилхану Толепбергену.

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