Открытие форума началось с приветственной речи Главы государства, сообщает Kazpravda.kz
В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для него большая честь приветствовать всех участников на открытии форума.
«Мы рады встрече с друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим особым гостям: Президенту Руанды Полю Кагаме, Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам», - сказал он.
Президент отметил, что форум станет важной площадкой для укрепления взаимопонимания, доверия и партнерства в период глубокой глобальной неопределенности.
«Мы возлагаем большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня. Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораздо важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор – в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем», — подчеркнул Токаев.