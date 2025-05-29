Касым-Жомарт Токаев открыл Astana International Forum

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Открытие форума началось с приветственной речи Главы государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для него большая честь приветствовать всех участников на открытии форума.

«Мы рады встрече с  друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим особым гостям: Президенту Руанды Полю Кагаме, Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам», - сказал он.

Президент отметил, что форум станет важной площадкой для укрепления взаимопонимания, доверия и партнерства в период глубокой глобальной неопределенности. 

«Мы возлагаем большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня. Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораздо важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор – в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем», — подчеркнул Токаев.

#Токаев #открытие #форум #AIF

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