Фото: пресс-служба президента РК

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для него большая честь приветствовать всех участников на открытии форума.

«Мы рады встрече с друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество. Хочу выразить искреннюю благодарность нашим особым гостям: Президенту Руанды Полю Кагаме, Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам», - сказал он.

Президент отметил, что форум станет важной площадкой для укрепления взаимопонимания, доверия и партнерства в период глубокой глобальной неопределенности.