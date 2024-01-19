Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Ватикане состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Папы Римского совершил свой первый официальный визит в Святой Престол, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В начале аудиенции лидер Казахстана выразил признательность Верховному Понтифику Католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.

"Ваши молитвы о достижении мира вселили веру и новую надежду в сердца и умы не только тысяч католиков, но и многих наших соотечественников, исповедующих другие религии. Сегодня полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии", – сказал президент Казахстана.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, последователи всех вероучений вносят большой вклад в построение Справедливого Казахстана.

"Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания – неотъемлемая часть моего политического курса", – подчеркнул лидер Казахстана.

Напомнив о традиционном послании Папы Франциска "Граду и миру", Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность с его словами о том, что "Мир – это прежде всего дар Божий … Но это также и большая ответственность, лежащая на всех нас".

"Полностью разделяя Ваши устремления, убежден в том, что мы, несмотря на все наши различия, должны объединиться для продвижения идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями, развития на благо людей всех вероисповеданий. Еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров, еще есть возможность для проявления мудрости", – продолжил глава государства.

В контексте двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении. Кроме того, ведется активный политический диалог, проводится последовательная работа по упорядочению и расширению правовой базы.

Президент Казахстана выразил признательность Папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов и разногласий в мире.

"Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира", – сказал глава государства.

В свою очередь Понтифик поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия.

В завершение аудиенции глава государства поблагодарил Папу Римского за содержательную беседу и подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.

 

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