Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы

Международное сотрудничество, Культура, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В рамках рабочего визита в Узбекистан Касым-Жомарт Токаев посетил городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы. Главу нашего государства сопровождал президент Шавкат Мирзиёев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ичан-кала является первым памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО в Центральной Азии. В государственном историко-археологическом музее-заповеднике расположены около 400 жилых зданий, а также 60 памятников истории и архитектуры.

Экскурсия глав государств началась у ворот «Ата дарваза». В честь высоких гостей прозвучали узбекские народные песни и было показано театрализованное представление.

Далее они посетили уникальный комплекс «Куня Арк», медресе Шергози хана, медресе Мухаммад амин Инак, Жума мечеть и комплекс «Таш ховли».

Лидеры Казахстана и Узбекистана осмотрели мавзолей средневекового хивинского поэта и просветителя, суфия и философа Пахлавана Махмуда (1247-1326). В память о нем были прочитаны суры из Корана. Мавзолей Пахлавана Махмуда считается священным местом паломничества узбеков, туркмен, каракалпаков и других народов.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев также побывали в одном из уникальных памятников хорезмийской архитектуры – Дворце Нуруллабая.

Дворцово-парковый комплекс построен в начале XIX века правителем Мухаммадом Рахим-ханом II для своего сына – будущего хана Асфендияра на месте огромного сада, которым владел богатый хивинский купец Нуруллабай. Помимо мастеров и художников из Хивы к строительству были привлечены специалисты из России и Германии, что нашло отражение в облике объекта, сочетающего в себе традиционную восточную архитектуру и элементы европейского стиля.

Лидеры двух стран осмотрели дом главного визиря Хивинского ханства Сеида Ибрагим-ходжи, комплекс «Беш ховли», гостевые помещения и другие комнаты дворца.

Затем президентам представили выставку изобразительного искусства «Единство народов кистью узбекских и казахских художников» и экспозицию «Хорезм в фотографиях XIX-XX веков». В ходе посещения они ознакомились с работами основоположника узбекского национального фотоискусства и документального кино Худайбергена Диванова.

#Токаев #Узбекистан #достопримечательности

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