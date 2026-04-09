Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец с получением почетных званий чемпионок Азии по боксу, сообщает Kazpravda.kz

"В поздравлении отмечается, что спортсменки показали высокий уровень мастерства, волю к победе и патриотизм. Президент пожелал членам национальной сборной побед на предстоящих чемпионатах мира и Олимпиаде в Лос-Анджелесе", - сообщил советник-пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.