Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Испании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В своей телеграмме Президент отметил, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Испанией, основанное на прочной дружбе, содержательном политическом диалоге и взаимовыгодных торгово-экономических связях, последовательно развивается.

Глава государства подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и подтвердил нацеленность Казахстана на вывод казахско-испанских отношений на новый, качественно более высокий уровень.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его ответственной деятельности, а испанскому народу – благополучия и процветания.