Касым-Жомарт Токаев принял акима Шымкента

Президент
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Президенту был представлен отчет о социально-экономическом развитии Шымкента за 2023 год, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Как сообщили Главе государства, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос на 26 процентов и составил 724,3 млрд тенге. Произведено промышленной продукции на сумму 1 млрд 51 млн тенге. Динамично развивается строительная отрасль, в эксплуатацию введено более 1 млн квадратных метров жилья.

По словам акима города Габита Сыздыкбекова, в целях развития промышленного сектора в городе начаты работы по подведению инфраструктуры к пяти производственным зонам общей площадью 867 га, сформирован пул инвестиционных проектов.

В настоящее время в городе функционируют более 128 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 16,4% больше, чем в 2022 году. Для развития предпринимательства поддержано 3498 проектов на общую сумму 19,8 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о ходе работ по модернизации инфраструктуры Шымкента. В частности, ведутся работы по строительству нового терминала аэропорта и реконструкции железнодорожного вокзала. В городе были возведены такие объекты, как оздоровительный центр «Ізетті зейнеткер», Конгресс-холл, Комплекс настольного тенниса и новый ипподром. В прошлом году также были введены в эксплуатацию Дворец школьников, Творческий центр для детей и пристройки к трем школам. В рамках национального проекта «Комфортная школа» начато строительство 18 образовательных учреждений на 28 тысяч мест.

Главе государства доложили о состоянии дорожно-транспортной инфраструктуры. Как отметил аким, на сегодняшний день отремонтировано 233 км дорог и введена в эксплуатацию крупная дорожная развязка. В целях обеспечения общественной безопасности в текущем году на улицах города планируется установить 3000 камер видеонаблюдения и наладить освещение около 1000 улиц. За последние годы в результате таких системных мер количество преступлений сократилось на 33 процента.

Президенту также была представлена информация об объектах, возвращенных в собственность государства. В частности, на баланс города был возвращен заброшенный годами бывший Дворец фосфорников, передан в собственность государства и реконструирован за счет спонсоров сквер «Спутник».

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшей диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, а также усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса.

#Токаев #Шымкент #аким #встреча

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