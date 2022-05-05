Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Байменова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова о современных процессах в государственном управлении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации Указа Главы государства о дебюрократизации государственного аппарата. Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих.

Президенту рассказали об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.