Касым-Жомарт Токаев принял Изуми Накамицу

Международное сотрудничество , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя генерального секретаря ООН, высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамицу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Приветствуя заместителя генсека ООН, Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность.

«Мы занимаем принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту Организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры», – сказал президент.

В свою очередь Изуми Накамицу высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль нашей страны в качестве средней державы.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

#Токаев #ООН #встреча #Изуми Накамицу

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