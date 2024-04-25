Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Китая

Дун Цзюн находится в Казахстане с официальным визитом

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поприветствовав министра обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюня в Акорде, отметил его вклад в укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства подчеркнул, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнерства.

По его мнению, на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности", – сказал президент.

В свою очередь министр обороны КНР Дун Цзюнь поблагодарил президента за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств-членов ШОС.

В ходе встречи стороны отметили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.