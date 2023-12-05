Касым-Жомарт Токаев принял посла России Алексея Бородавкина

Пресс-служба президента РК сообщила о встрече в Акорде Касым-Жомарта Токаева с российским послом Алексеем Бородавкиным, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи глава государства отметил, что между двумя странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.

По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства.