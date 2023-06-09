Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Total Energies
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в энергетическом секторе.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров и президента компании Total Energies Патрика Пуянне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В ходе встречи были обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании Total Energies с Казахстаном и вопросы укрепления сотрудничества в энергетическом секторе.
Собеседники также рассмотрели перспективы участия Total в реализации инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере.