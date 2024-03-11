Касым-Жомарта Токаева встретили в резиденции президента Азербайджана
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В резиденции главы Азербайджана «Загульба» состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.
После исполнения государственных гимнов Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.