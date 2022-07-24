Касым-Жомарта Токаева встретили во дворце Короля "Каср Ас-Салам"

Во дворце Короля Саудовской Аравии "Каср Ас-Салам" состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

После исполнения гимнов Казахстана и Саудовской Аравии Касым-Жомарту Токаеву и Наследному принцу Мухаммеду бен Салману бен Абдельазизу Аль Сауду представили членов официальных делегаций.

Далее Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии проследовали во дворец для проведения переговоров.