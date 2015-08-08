"Кайрат" идет вперед Статьи 633 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

После яркой победы "Астаны" над финским ХИКом всю страну порадовал и "Кайрат", по сумме двух встреч одолевший шотландский "Абердин". В первой игре, где алматинцы в родных стенах смогли забить два мяча в ворота соперника и пропустить один в свои. Поэтому нашей команде как минимум можно было сыграть вничью – и этой цели они достигли.



Матч, проходивший на стадионе "Питтодри", собрал 22 тыс. ярых местных болельщиков и 50 не менее жаждавших победы казахстанских фанатов. Спортивная арена жила предвкушением битвы за заветную путевку в плей-офф Лиги Европы, и потому атмосфера по настоящему была пронизана духом великой борьбы. Алматинцы с первых же минут удивили соперника тем, что в их составе вышел лидер атакующей линии (успевший оправиться от полученной травмы) ивуариец Жерар Гоу, который, как оказалось, и стал героем двухраундового сражения.



Оба соперника сразу же показали, что будут играть в атакующем стиле. Несмотря на гостевой статус, кайратовцы не стали отсиживаться в обороне, ища удачу в острых атаках и контратаках. Еще на первых минутах Станислав Лунин мог открыть счет, но немного сбившийся прицел привел к тому, что мяч попал прямо в голкипера хозяев Дэнни Уорда. Возможности для взятия ворот в первом тайме были, но вот использованы они не были.



Решающей судьбу всей встречи стала вторая половина игры. Казахстанцы больше внимания стали уделять обороне, а торопившиеся британцы смазывали свои атаки. И вот уже на табло зажглась роковая для хозяев 59-я минута. Михаил Бакаев мощно бьет по воротам издали, Уорд мяч отбивает, но прямо перед собой. А тут, словно из чудесного сна, перед ним возникает Жерар Гоу, который 100% использует свой шанс на добивании. Мы повели – 1:0.



Но сразу скажем, шотландцы тоже не заслуживали в этот день поражения. Они не только сравняли счет на 84-й минуте благодаря неугомонному Кенни Маклину, но и едва не забили еще один гол под конец встречи. И тут уж во всей красе выступил наш вратарь Владимир Плотников, в красивом прыжке отбивший мяч за пределы поля. В оставшиеся минуты "Абердин" хоть и пытался прыгнуть выше головы, но так и не смог. Благодаря победе по сумме двух встреч со счетом 3:2 наш "Кайрат" вышел в следующий круг, где теперь встретится с одним из сильнейших клубов Европы "Бордо". Будем ли мы пить знаменитое вино в честь еще одной победы, мы узнаем после очередного сверхинтереснейшего противостояния, которое 20 августа стартует во Франции, а ответная игра состоится 27 августа в Алматы.



В это же время стал известен и соперник столичной "Астаны" в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Действующий чемпион Казахстана будет противостоять кипрскому АПОЭЛу. 18 августа наши игроки стартуют на домашней арене, а ответная игра пройдет уже 26 августа на средиземноморском острове. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший отправится в группу Лиги Европы.



