В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком»
Окончен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Слован» (Словакия) и «Кайрат» (Казахстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com
Единственный гол в этой встрече забил Роберт Мак на 30-й минуте.
Победу со счётом 1:0 в этом матче одержал «Слован», сравняв таким образом счёт в противостоянии (1:1).
В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты клуба из Алматы — 4:3.
В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком». Первая игра состоится 20 августа в Глазго, ответная встреча — 26 августа в Алматы.
«Слован» в плей-офф Лиги Европы сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии.