«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Футбол
253

В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком»

Фото: championat.com

Окончен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Слован» (Словакия) и «Кайрат» (Казахстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Единственный гол в этой встрече забил Роберт Мак на 30-й минуте.

Победу со счётом 1:0 в этом матче одержал «Слован», сравняв таким образом счёт в противостоянии (1:1).

В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты клуба из Алматы — 4:3.

В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком». Первая игра состоится 20 августа в Глазго, ответная встреча — 26 августа в Алматы.

«Слован» в плей-офф Лиги Европы сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии.

#победа #Кайрат #Лига чемпионов #Слован

Популярное

Все
Как будет расти Караганда
Уборка началась на севере страны
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Рожденная степным ветром
Сталь «учат» держать удар
Чистую воду в каждый дом
В честь тех, кто воплотит мечты
Меню и чеки без ошибок
Принципы равных возможностей
Сила перемен
Создать инструменты профилактики
Укрепляя сотрудничество
Производство китайских грузовиков HOWO локализуют в Сарани
Комфортный путь в мир знаний
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
Чтобы у людей была вода
Стратегический ресурс экономики
Создан цифровой штаб
У нас на районе
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
День строителя
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
На юниорском первенстве планеты
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

«Кайрат» подписал контракт с Токаевым
Наставник «Актобе» покинул пост
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения …
Бывший наставник сборной Казахстана возглавил российский кл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]