В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком»

Фото: championat.com

Окончен ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Слован» (Словакия) и «Кайрат» (Казахстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Единственный гол в этой встрече забил Роберт Мак на 30-й минуте.

Победу со счётом 1:0 в этом матче одержал «Слован», сравняв таким образом счёт в противостоянии (1:1).

В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты клуба из Алматы — 4:3.

В следующем раунде отборочного этапа турнира «Кайрат» встретится с шотландским «Селтиком». Первая игра состоится 20 августа в Глазго, ответная встреча — 26 августа в Алматы.

«Слован» в плей-офф Лиги Европы сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии.