Ни одного футболиста «Реала» не оказалось в составе сборной Испании на ЧМ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Примечательно, что ни один игрок мадридского «Реала» не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике, сообщает Kazpravda.kz

В списке главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте оказалось 26 футболистов из 13 клубов. От «Барселоны» на турнир отправятся вратарь Жоан Гарсия, защитники Пау Кубарси, Эрик Гарсия, полузащитники Гави, Педри, Даниэль Ольмо, а также нападающие каталонцев Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Напомним, Furia Roja сразится на групповом этапе со сборными Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).