Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Он проработал в качестве наставника английского топ-клуба 10 лет

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оставит свой пост после завершения сезона. Об этом сообщил официальный сайт «горожан», сообщает Kazpravda.kz

«Каталонец, возглавивший «Ман Сити» в июле 2016 года, за 10 лет работы оказал огромное влияние на команду и покинет клуб, завоевав 20 крупных трофеев, что сделает его самым успешным тренером в истории клуба», - говорится в сообщении.

Несмотря на уход с поста главного тренера «Манчестер Сити», Пеп продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла.