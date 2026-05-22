Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Он проработал в качестве наставника английского топ-клуба 10 лет
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оставит свой пост после завершения сезона. Об этом сообщил официальный сайт «горожан», сообщает Kazpravda.kz
«Каталонец, возглавивший «Ман Сити» в июле 2016 года, за 10 лет работы оказал огромное влияние на команду и покинет клуб, завоевав 20 крупных трофеев, что сделает его самым успешным тренером в истории клуба», - говорится в сообщении.
Несмотря на уход с поста главного тренера «Манчестер Сити», Пеп продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла.
«В этой роли он будет оказывать технические консультации клубам группы, работая над конкретными проектами и сотрудничеством», — добавили в сообщении.