Фото: пресс-служба правительства

Постановлением Правительства Туткышбаев Кайырхан Серикович назначен на должность вице-министра энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Родился в 1991 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2009 году в ОО «Центрально-Азиатский горнопромышленный Союз», г.Алматы.

2011–2014 гг. – инженер отдела проектирования горных работ и горного оборудования ТОО «Degdar Engineering», г. Алматы.

В разные годы занимал должности главного эксперта, руководителя управления, директора Департамента недропользования Министерства энергетики.

2022–2023 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2023-2023 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

2023-2024 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства.

В 2024 году – управляющий директор по геологоразведке и развитию редких и редкоземельных металлов АО НАК «Казатомпром».

С сентября 2024 года и по настоящее время трудился в частной структуре.