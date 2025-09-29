С сентября 2024 года и по настоящее время трудился в частной структуре
Постановлением Правительства Туткышбаев Кайырхан Серикович назначен на должность вице-министра энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Родился в 1991 году в г. Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в ОО «Центрально-Азиатский горнопромышленный Союз», г.Алматы.
2011–2014 гг. – инженер отдела проектирования горных работ и горного оборудования ТОО «Degdar Engineering», г. Алматы.
В разные годы занимал должности главного эксперта, руководителя управления, директора Департамента недропользования Министерства энергетики.
2022–2023 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
2023-2023 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
2023-2024 гг. – заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства.
В 2024 году – управляющий директор по геологоразведке и развитию редких и редкоземельных металлов АО НАК «Казатомпром».
С сентября 2024 года и по настоящее время трудился в частной структуре.