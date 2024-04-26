Казахский должен стать языком межнационального общения

Изучению казахского языка я придаю огромное значение и периодически ищу полезные инструменты в Интернете. Наткнувшись на страницу @kel_soile_ast в Instagram, была удивлена тому, что в клуб изучения казахского языка по новой методике приглашали абсолютно бесплатно всех желающих.

Заинтриговала также речь основателя клуба Ержана Тулешева, который обозначил целью проекта – ни много ни мало – популяризацию культуры казахов, казахского языка и поднятие его до уровня языка межнационального общения.

– Мы хотим, чтобы выросло новое поколение казахстанцев, которые будут думать и изъясняться на двух языках, знать культуру Востока и Запада. Ведь не каждое государство может похвастать тем, что его граждане знают два языка как свои родные, – говорил он.

Я решила познакомиться с ребятами лично. Как оказалось, клуб располагается на базе языковой школы, которую год назад открыли брат и сестра Ержан и Сагира Тулешевы.

Сагира – педагог почти с 10-летним опытом преподавания англий­ского языка, а Ержан, юрист по профессии, – идейный вдохновитель казахского клуба. Особенно интересно все это тем, что Тулешевы родились и выросли в России и, по сути, сами продолжают учить родной язык. Но тем ярче и бескорыстнее их желание развиваться в этом направлении и приносить пользу родной стране.

– В Астане много образовательных центров, и, к сожалению, нередко обучение в них поставлено на поток и преследует исключительно коммерческие цели. В этом случае, уверена, качество теряется, – говорит Сагира. Поэтому в языковой школе девушка намерена реализовать все свои креативные задумки. Что касается Ержана, то разговорный казахский, по его словам, он выучил в армии, когда служил в Алматы. Но, кстати, тогда уже удивлялся тому, что местные горожане не так часто используют казахский в повседневной жизни.

– Сейчас, например, весь документооборот на казахском, но многие до сих пор просто отдают русскоязычные документы на перевод казаховедам. Говоря на языке маркетинга, это клиентская боль, – делится Ержан.

Позже кадровый офицер, работая в различных силовых структурах, не раз посещал языковые курсы, в том числе бесплатные, но ни один из них, по его собственному признанию, так и не «зашел».

– Я хочу изучать казахский, но не как в школе, по старой методике, шаблонно. Понял, что это мне не интересно. Так появилась идея создать разговорный клуб, чтобы люди могли учить язык в нестандартном life-формате, – говорит его основатель. – У многих есть барьеры – акцент, страх быть непонятым. А здесь слушатели понимают, что, оказывается, это не страшно – говорить на казахском, что они это могут. За первых два месяца безо всякой рекламы, но благодаря сарафанному радио набралось два потока. И я понял, что дело нужное и его следует продолжать.

У Сагиры свои отношения с родным языком. Когда она только приехала в Казахстан, пыталась везде говорить на казахском. Естественно, выходило не очень хорошо, и ей все отвечали на русском, причем иногда с неприкрытым пренебрежением.

– Мы живем в Казахстане и обязаны знать наш язык, – заявляет девушка. – Я очень хочу говорить! Но бывают моменты, например, когда диктуют номер телефона, не могу с первого раза понять и прошу повторить. А на меня уже косо смотрят. Поэтому хочу, чтобы люди элементарно стали добрее друг к другу в этом вопросе, помогали тем, кто только учит язык. Нужна ненавязчивая мотивация.

Как преподаватель нового формата Сагира понимает важность сплоченной команды единомышленников. Конкуренция в этом деле большая, как и ответственность. Быть учителем тяжело эмоционально, морально, физически. Особенно, если выкладываешься на все сто.

Здесь нацелены на результат. Но он на 80% зависит от самого учащегося. Человек должен понимать, зачем он учит язык.

Ребята долго искали подходящего преподавателя, способного увлечь своей методикой и готового работать практически на общественных началах. И очень рады, что встретили Назкен Кенжебаеву. Ранее она преподавала казахский детям и подросткам. Но поняла, что смысла в этом мало, если преследовать ту глобальную цель, о которой мечтают создатели клуба Кel soile.

– Дети, уча казахский в школе или на курсах, идут в семью, а там чисто на казахском не говорят, вся проблема в этом, – объясняет Назкен. – Поэтому наша цель – обучать взрослых, которые затем будут создавать среду для детей. Ведь дети больше впитывают от родителей, чем от социу­ма. Таким образом мы хотим поднять уровень государственного языка в Новом Казахстане.

В будущем создатели клуба хотят обратить внимание на анимацию для детей, ведь этот контент на казахском пока слабый. Малыши предпочитают мультики на русском или английском языках.

Преимущество же используе­мой методики в том, что она основана на ситуативном казахском. Это не какие-то школьные заученные темы, а окружающая нас действительность – семья, сфера обслуживания, общепит.

По теме даются иллюстрации и минимальный словарный запас, а далее все это обсуждается в разговорной речи, в том числе непосредственно с носителями языка. То есть члены клуба выходят на улицу и применяют новые знания на базаре, в магазине, в такси. Именно через такие «болевые точки» человек захочет выучить язык, считают энтузиасты.

– Моя задача – в максимально комфортном формате помочь слушателям заговорить. Мы не общаемся как учитель и ученик, человек должен чувствовать себя свободно. Это разговорный клуб, встреча по интересам, куда каждый приходит отдохнуть, – делится Назкен.

Судя по всему, такой подход дает результаты. Как призналась одна из членов клуба, 43-летний адвокат Гульнара Мурзалинова, это единственное место, вызывающее у нее большой интерес к изучению государственного языка. В Астане она уже более 20 лет, и чуть ли не каждый год пытается выучить родной язык.

– В адвокатской деятельности мне просто необходимо знание государственного языка, потому что многие дела ведутся на казахском. Я столько раз пыталась его освоить, даже занималась персонально с талантливым репетитором, но так толком и не смогла, – рассказывает моя собеседница. – Здесь есть шикарная возможность заниматься после работы. Занятия проходят легко и непринужденно. Назкен-ханым дает нам инструменты, с помощью которых легко запомнить новые слова и выражения. Ко мне пришло осознание, что учиться стало легче, а ведь раньше я разделяла стереотип о том, что казахский – сложный язык. Еще и бесплатно, это большой бонус! Радует, что клуб создали осознанные люди, которые имеют благое намерение.

Мария Блюденова переехала из России всего полтора года назад. Она учится на переводчика в Казахстанско-Швейцарско-Американском колледже и проявляет большой интерес к нашей стране.

– Мне нравится казахская культура, я очень хочу изучать казахский язык. И когда узнала про этот клуб, решила, что сама судьба дает мне шанс. Сложно не было, ведь на первом курсе у нас уже был казахский, и какие-то азы я знаю. За пару месяцев здесь многому научилась и охотно применяю свои знания в повседневной жизни. Ведь если говоришь на казахском, это всегда плюс – на базаре охотнее сделают скидку, а в автобусах можно ответить бабушкам, – смеется Мария.

– У нас пока наблюдается сильный дисбаланс: одни идут вплоть до полного отрицания русского языка, в духе «қазақша сөйле», «намыс қайда». Другие тоже демонстративно отстаивают свое конституционное право говорить по-русски. На уровне государства эту задачу пытаются решать. Даже недавнее третье заседание Национального курултая это показало. Но указаниями сверху и закручиванием гаек проблему не решить, – рассуждает Ержан Тулешев. – Люди должны понять, что, зная два языка, они ни в коем случае не становятся хуже. Наоборот, базово изучая языки, элементарно можно закрыть многие потребности. Это большой плюс при трудоустройстве, занятии бизнесом. Казахстан, наверное, одно из немногих государств, где гражданин уже рождается двуязычным. И это очень ценно. Как и дружба народов, и единство, которые царят в нашем обществе и которые нужно беречь и культивировать.