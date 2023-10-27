Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет

Отцом инновационной методики самовосстановления позвоночника, опорно-двигательного аппарата и всего организма в целом является уроженец Павлодара Абай Баймагамбетов – потомственный костоправ, возродивший древние лечебные практики кочевых тюрков.

Юбилею казахской гимнастики была посвящена конференция, на которой присутствовали инструкторы по айкуне из разных городов Казахстана, из стран СНГ в режиме онлайн, поклонники этой гимнастики, а также заместитель акима мегаполиса Асем Нусипова. За эти годы айкуне нашла сотни тысяч почитателей на просторах СНГ, Европы и Ближнего Востока.

В Казахстане успешно работают более 30 центров гимнастики, в России – около 20. За эти годы уникальные упражнения айкуне помогли множеству людей избавиться от таких серьезных заболеваний, как сколиоз IV степени, грыжа межпозвоночных дисков, деформация грудной клетки.

Одним из почитателей этой гимнастики является и автор этих строк, занимаюсь ею не первый год. Всегда задаюсь вопросом, почему до сих пор айкуне не завоевала широкую популярность среди казахстанцев? Ведь ее уникальность в простоте и универсальности. Упражнениями можно заниматься людям от школьного до пожилого возраста без предварительной подготовки, без применения дорогостоящих тренажеров, ведь в каждом доме есть стул, зеркало и коврик. Каждый может освоить упражнения по растягиванию позвоночника посредством напряжения коротких, глубоких и околопозвоночных мышц и соединительных связок, расположенных вблизи позвоночника, обучившись тем самым навыкам самоисцеления.

– Современный мир насыщен техническими разработками, облегчающими жизнь человека, поэтому все чаще люди становятся заложниками малоподвижного образа жизни, который негативно влияет на здоровье и самочувствие. В любом случае все эти достижения не могут заменить человеку баланс между внутренним и внешним состоянием, а ведь наши предки всегда жили в гармонии с природой, – говорит автор айкуне Абай Баймагамбетов.

Для того чтобы добиться признания и результатов, наш соотечественник уехал в Новосибирск. В 1998 году методика айкуне прошла апробацию в НИИОПЭЧ Сибирского отделения Российской Академии медицинских наук и признана эффективной, оригинальной и безопасной. Свои первые шаги она сделала в Санкт-Петербурге и Москве, где ее признали представители науки, здравоохранения, спорта и тысячи пациентов. В 2019 году она защищена тремя товарными знаками Республики Казахстан.

Хирург с 45-летним стажем, профессор Бахыт Нокербекова говорит, что в эффективности этой методики она убедилась на примере своей внучки, у которой была ярко выраженная сутулость. Девочка прошла два базовых курса, и результат был настолько ощутимым, что профессор стала изучать историю создания этой гимнастики и познакомилась с ее автором. С тех пор она сотрудничает с ним и на тысячах примеров убедилась, что гимнастика реально помогает всем людям, начиная от шести лет и выше, без ограничений. По ее словам – это метод, который может восстановить здоровье, повысить качество жизни, и он доступен любому человеку, в любой точке мира. Казахская гимнастика воздействует именно на позвоночник. Не случайно издревле китайцы утверждают, что позвоночник – основа жизни, здоровье позвоночника – здоровье всего организма.

– При выполнении упражнения в статическом состоянии у человека происходит растяжение межпозвонковых дисков, улучшается кровоснабжение всех внутренних органов, включаются внутренние ресурсы организма и улучшается общее самочувствие. Большой смысл этой гимнастики заключается в том, что происходит самопознание своего организма. Если мы разум объединим с телом, будут хорошие результаты, – говорит профессор.

В более обширном плане айкуне нацелена на улучшение качества и продолжительность жизни людей путем развития навыков самооздоровления. Не случайно айкуне пользуется большой популярностью среди пожилых людей, которые занимаются этой гимнастикой в центрах активного долголетия Алматы и Астаны.

Союз физкультуры и истории

Можно объединить наше историческое наследие и казахскую гимнастику айкуне. А еще улучшить психо-эмоциональное состояние наших детей через воспитание силы воли, самопознание и национальную самоидентификацую.

Казалось бы, какая может быть связь между оздоровлением и этими категориями? Этот вопрос мы обсудили с доктором РhD философии университета Международного бизнеса им. К. Сагадиева Нуржаном Кулумжановым. По его словам, у казахов всегда существовал институт бабушек и дедушек. Сегодня на ослабление связи поколений повлияли процессы урбанизации, изменение социума и статуса семьи. Он полагает, что казахскую гимнастику айкуне, которая имеет еще и истори­ческую основу, можно использовать как пространство просвещения – дети оздоравливают свое тело, а инструктор рассказывает о том, что каждое упражнение носит название казахских родов, имеющих большое значение для народа. Они будут погружены в историю через рассказы о кочевниках, о древних воинах, батырах. У школьников появится интерес к истории, и они на эмоциональном уровне будут получать знания, не менее важно, что будет укрепляться их национальный дух.

– Во-первых каждый подросток будет идентифицировать себя и восстанавливать свою этническую память. Эта связь будет способствовать развитию его личности. Через призму общения с инструкторами, посредством контакта наставника и ученика получится более целостное восприятие истории казахского народа, – считает ученый.

Надо понимать, что гимнастика айкуне – это не волшебная палочка, и, чтобы достичь результатов, необходимо научиться слышать свое тело, чтобы исправить и укрепить свой позвоночник, необходимо трудиться, что вырабатывает силу воли. Все это укрепляет психику, то есть восстанавливается психо-эмоциональный интеллект.

– В буддийской истории позвоночник – основа жизни, а у казахов свое восприятие позвоночника – это мощный столб и главный залог здоровья, сидя на коне, наши предки не могли быть сутулыми или сгорбленными. Айкуне – это своего рода этический кодекс степного человека, – подчеркивает мой собеседник.

В 2022 году гимнастика была опробована в центре «Бөбек», где ею занимались 330 детей от 8 до 13 лет. По словам педиатра оздоровительного комплекса центра «Бөбек» Уазипы Джарыл­гафовой, все было обговорено с родителями, получено их согласие, зафиксированы первоначальные физические данные ребенка, а в конце десятидневного курса подводились итоги.

– Занятие айкуне проводят обученные инструкторы, и мы получили хорошие результаты. Так, у 54% из охваченных детей улучшилась осанка. С помощью гимнастики растущий организм справляется со сколиозом и улучшает общее самочувствие, – говорит врач. – У детей, что важно, повышается самооценка, они становятся более уверенными.

В 2013 году казахская гимнастика запатентована в качестве франшизы, которую получают только лучшие и успешные технологии. По словам Абая Баймагамбетова, за эти годы он подготовил более 100 инструкторов, разработал более 10 000 упражнений, в том числе для детей с ДЦП.

В беседе с автором гимнастики были затронуты многие аспекты оздоровительного процесса, который касается различных категорий людей. Одна из главных задач, которая стоит перед автором гимнастики, – оздоровить как можно больше людей. Это можно сделать на базе центров долголетия или на площадках, которые предоставляли бы местные органы власти.

В 2010 году изобретатель привез готовый запатентованный и апробированный продукт, чтобы эта технология оздоровления вошла в каждый дом казахстанцев, объединив их под знаком возрождения самосознания. Автор считает, что быть физически и нравственно здоровыми – значит уверенно смотреть в будущее.