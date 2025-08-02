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По данным КТЖ (сентябрь - июль 2024-2025 года) экспортировано 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% выше аналогичного периода 2023/2024 года (9,3 млн тонн).

Значительно увеличены поставки зерна и муки нового урожая в Узбекистан на 28,2% (с 3 384 тыс. тонн до 4 338 тыс. тонн), Таджикистан на 39,2% (с 1 039 тыс. тонн до 1 446 тыс. тонн), Кыргызстан в 2,5 раза (с 156 тыс. тонн до 398 тыс. тонн), Иран в 17,3 раза (с 56 тыс. тонн до 974 тыс. тонн), Азербайджан в 120 раз (с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн).

Ключевым достижением сезона 2024-2025 годов стало расширение географии экспорта зерновых культур за счет выхода на новые рынки.

Казахстан впервые начал поставки в некоторые европейские страны, которые ранее не входили в список импортеров зерна: Бельгию, Польшу, Португалию, Норвегию и Великобританию.

Активный интерес к казахстанской продукции проявляют покупатели из ОАЭ, Вьетнама и стран Северной Африки. Только по линии национального зернового оператора АО «НК «Продкорпорация» в Северную Африку (Марокко) и Вьетнам было отправлено на экспорт порядка 60 тыс. тонн и 15 тыс. тонн пшеницы соответственно.

Кроме того, казахстанские зерноотправители возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет. Значительно увеличился экспорт твердой пшеницы в Италию.

Таким образом, рост объемов экспорта подтверждает высокую конкурентоспособность казахстанского зерна на мировом рынке, эффективность реализуемых мер господдержки по расширению внешней торговли продукции АПК и модернизации логистической инфраструктуры.