Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в 72 страны мира

Сельское хозяйство
118
Дана Аменова
специальный корреспондент

Экспорт местных зерна и муки в прошлом году вырос на 60%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, Казахстан продолжает уверенно развивать агропромышленный комплекс и укреплять свои позиции на мировом зерновом рынке.

Рост производства сельскохозяйственной продукции, внедрение современных агротехнологий и системная государственная поддержка отрасли способствуют расширению экспортных поставок и освоению новых рынков.

Благодаря государственной поддержке весенне-полевых и уборочных работ, благоприятным погодным условиям и применению современных технологий, Казахстан второй год подряд собирает рекордный урожай зерна.

В 2025 году при средней урожайности 16,3 ц/га намолочено 25,9 млн тонн зерновых, включая 19,3 млн тонн пшеницы.
Рост производства сопровождается увеличением экспортных поставок.

По итогам 2024/2025 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,3 млн тонн — на 60% больше, чем годом ранее. В текущем маркетинговом году поставки зерна нового урожая достигли 8,5 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Казахстанское зерно традиционно востребовано на рынках Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.
Одновременно страна расширяет экспортную географию: поставки осуществляются во Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты, страны Северной Африки, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан и Грузию. На европейские рынки экспортируется преимущественно высококачественная пшеница сортов Durum и Hi-Pro. Поставки кормовой муки в Китай в 2025 году составили 2,9 млн тонн — в 2,4 раза выше показателя 2024 года.

«По итогам 2024 года Казахстан занял 10-е место в мире по экспорту пшеницы и 9-е — по экспорту ячменя. Наряду с зерном страна сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке муки: объем производства превышает 3 млн тонн, а экспорт достиг 1,8 млн тонн — на 1,2% больше, чем в 2024 году. Основные рынки сбыта муки — страны Центральной Азии, Афганистан, Россия и Китай», – говорится в публикации. 

Там же добавили, что государство продолжает поддерживать экспортные инициативы.

Действие механизма субсидирования экспортных перевозок зерна продлено до 1 сентября 2026 года, что обеспечит сохранение положительной динамики поставок и укрепление позиций отечественной продукции на международных рынках.

В целом, сегодня казахстанская сельхозпродукция поставляется более чем в 72 страны мира. Основные направления экспорта — страны Центральной Азии, ЕАЭС, ЕС, Афганистан, Турция и Китай.
За последние пять лет экспорт продукции АПК увеличился в 1,8 раза — с 3,8 млрд до 7 млрд долларов США.

В 2025 году рост объемов экспорта составил 36,9 % или 7 млрд долларов.
Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК достигла 51,4 %.

#рынок #МСХ #экспорт #сельхозпродукция

