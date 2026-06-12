Почти 40 тонн зараженной сельхозпродукции из Китая не допустили в Казахстан

Фото: пресс-служба Минсельхоза

На фитосанитарном контрольном посту «Нұр Жолы» госинспекторы по карантину растений КГИ в АПК пресекли попытку ввоза на территорию страны крупных партий зараженной подкарантинной продукции из КНР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

В ходе проведения тщательного досмотра и лабораторной экспертизы опасные вредители были обнаружены в двух грузовых отправлениях общим весом 39,52 тонны.

Так, в партии персиков весом 19 тонн обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка. В партии моркови весом 20 тонн выявлена золотистая картофельная нематода.

«В соответствии с международным и национальным законодательством в области карантина растений, вся зараженная продукция была оперативно возвращена в страну-экспортер (КНР). В отношении владельцев грузов возбуждены административные дела. Попадание данных карантинных объектов на территорию страны создает прямую угрозу продовольственной безопасности и может привести к значительным потерям урожая у отечественных сельхозпроизводителей», – прокомментировали в ведомстве.

Там же добавили, что контроль на государственной границе и фитосанитарных постах продолжается в усиленном режиме для обеспечения экологической и продовольственной безопасности страны.