Казахстан намерен ограничить импорт томатов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минсельхоз намерен ввести временный запрет на импорт зарубежных томатов для поддержки местных фермеров, сообщает Kazpravda.kz

В министерстве подготовили проект приказа, который вводит временные ограничения на ввоз в страну свежих и охлажденных помидоров из третьих стран в срок до 1 июля 2026 года.

Данная защитная мера вводится автомобильным и другими видами транспорта в отношении всех государств, за исключением стран-участниц Евразийского экономического союза, при этом международный транзит овощей через казахстанскую территорию останется разрешенным.

Главной причиной разработки документа стало обращение отечественных сельхозпроизводителей, в особенности из южных регионов республики, которые столкнулись со значительным падением доходов из-за массового наплыва дешевой импортной продукции из Китая.

Предположительно временный запрет поможет стабилизировать сбыт казахстанской продукции и защитит внутренний агропромышленный комплекс от убытков.

Проект нормативно-правового акта размещен на портале «Открытые НПА» и будет находиться на стадии публичного обсуждения для сбора предложений от граждан и бизнеса до 16 июня включительно.