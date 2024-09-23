Казахстан - государство равных возможностей

Каждый год вся страна внимательно слушает обращение президента Республики Казахстан к народу. Для всех граждан нашей большой страны – это не просто значимое событие, но и возможность вместе с Главой государства проанализировать пройденный путь и обозначить приоритеты, поговорить о достижениях и проблемах, наметить перспективы и спрогнозировать ближайшее будущее. Таким актуальным событием стало выступление Касым-Жомарта Кемеловича 2 сентября 2024 года, в котором глава государства затронул все основные направления нашей жизни, проанализировал современную ситуацию во всех сферах и наметил пути решения накопившихся проблем.

Как известно, ежегодное послание фактически является программным документом и играет важную роль в жизни страны в общем и каждого ее гражданина, в частности. Это касается и нас, военнослужащих, которые с большим воодушевлением восприняли Послание Президента.

Надо сказать, что в каждом воинском коллективе и в целом в Национальной гвардии проводится большая разъяснительная работа по изучению основных положений программного документа, определяющего векторы развития государства на среднесрочный период. В нем были затронуты вопросы развития экономики и социального благосостояния граждан, национальной безопасности и обеспечения правопорядка. Обратил особое внимание Президент и на такое обстоятельство как обострение геополитической ситуации в мире. Подчеркнул, что Казахстан твердо придерживается позиции мирного сосуществования, заложенных в Уставе ООН.

Глава государства справедливо отметил, что у нас в стране очень многое сделано для повышения благополучия народа, но «довольствоваться достигнутым нельзя – впереди еще много работы». Продолжаются масштабные реформы, благодаря которым в лучшую сторону меняется общественное сознание, растет правовая культура граждан, внедряются и укрепляются новые полезные ценности. Как сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами, «идет строительство Справедливого Казахстана, и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа». Поэтому страна продолжает идти выбранным стратегическим курсом и сворачивать с него не будет.

Далее Президент страны перешел к конкретному раскрытию самых главных целей, стоящих перед Казахстаном. Также он отметил, что есть успехи по увеличению экономической мощности страны и главное, не надо «сбавлять набранных темпов».

В целом мы все услышали глубокий экономический анализ, начиная от обстановки с инфляцией и заканчивая денежно-кредитной и фискальной политикой. Также Глава государства напомнил нам всем, что все усилия в экономике в конечном счете направлены на уменьшение социального неравенства, усиление среднего класса и рост благосостояния народа Казахстана. Призвал навести порядок в банковской среде, в сфере налогообложения, рациональном расходовании бюджета, а также повысить деловую активность.

Он сделал акцент на том, что «важно постоянно работать над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса». Поэтому наш Лидер высказался за более продуманное инвестирование. Прозвучали не только аналитические мысли и планы на новые дела, но и конкретные цифры. Например, что необходимо «увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%».

Особое внимание Президент уделил решению вопросов в агропромышленной сфере, поблагодарил аграриев за их успехи в сельском хозяйстве, отметил в лучшую сторону проект «Ауыл аманаты», который в целом показал неплохие результаты.

Можно очень долго перечислять содержание направлений, озвученных Президентом в Послании. Но я бы хотел обратить внимание на те моменты, которые касаются непосредственно служебно-боевой деятельности и жизни силовых структур, в т.ч. и Национальной гвардии.

Так, Глава государства сделал упор на кардинальное повышение эффективности государственного управления. Это касается и нас, военных людей – ведь в нашей сфере от эффективного управления напрямую зависит служба и жизнь всех воинских подразделений. Также «не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих», а это значит нам надо продолжать повышать компетенцию военных командиров и специалистов, и делать ставки на профессионалов «с учетом их деловых и моральных качеств, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял».

Что касается озвученных вопросов идеологии закона и порядка, то войска правопорядка должны еще более активно участвовать в «консолидации усилий госаппарата и общества. Только в этом случае можно изменить ситуацию, обеспечить верховенство закона и безопасность граждан».

Так как Национальная гвардия входит в систему Министерства внутренних дел, то мы еще более активно должны помогать правоохранительным органам в борьбе с криминалитетом. Нам всем нужно более решительно проявлять «профессионализм, решительность и принципиальность».

В связи с общественным резонансом вокруг нескольких несчастных случаев в армии Президент вполне справедливо заострил внимание на «соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине». В связи с этим нам, гвардейцам необходимо еще больше заняться вопросами обеспечения железной дисциплины во всех воинских подразделениях. На нас, как и на всех правоохранительных органах «лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность».

Вместе с этим необходимо окончательно искоренить в нашей среде абсолютно все разрушительные модели поведения, в т.ч. нездоровый образ жизни, лудоманию, социальную несправедливость. В войсках правопорядка «должны царить закон и порядок».

Ну, и главное, как сказал Глава государства надо сделать акцент на самой главной идеей в нашем обществе, а мы являемся его частью, — это патриотизм. «Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны».

Чем лучше мы служим, тем больше мы «укрепляем потенциал нашего государства, а значит, приносим пользу своей Родине и своим семьям».

Своей отличной службой мы сможем достичь всех высоких целей. А значит «нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение».

Как отметил наш Президент, «У нас общая высокая миссия – построить для будущих поколений Справедливый Казахстан, государство равных возможностей для всех и каждого».

Хочу заверить, как заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией, что войска правопорядка всегда стоят на страже внутренней безопасности государства и выполнят все поставленные перед ними служебно-боевые задачи!