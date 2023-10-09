Казахстан и Франция договорились о проектах по антикоррупционной культуре чиновников

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали встретился с руководителями антикоррупционного агентства (AFA) Франции Изабель Жегозо и центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) Гийомом Эзаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу антикора.

Фото: пресс-служба антикоррупционной службы РК

Оба французских ведомства являются стратегическими партнерами агентства по превенции коррупции и расследованию коррупционных преступлений (в том числе высокодолжностной коррупции), связанных с отмыванием коррупционных денег и мошенничеством.

«Стороны договорились о проведении совместных антикоррупционных проектов, в том числе по антикоррупционной культуре государственных служащих.

Французское антикоррупционное агентство заинтересовал опыт Казахстана по цифровизации процессов, включая госзакупки и другие автоматизированные госуслуги, позитивно влияющие на снижение уровня коррупции путем минимизации персонального контакта.

AFA готова оказывать методологическую помощь в автоматизации процессов и идентификации потенциальных рисковых лиц в сфере государственных закупок, а также в процедурах работы колл-центров при сообщении о коррупции, включая защиту осведомителей», – проинформировали в антикоррупционной службе РК.

Французские ведомства помогут с разработкой нормативно-регулирующих документов, принятие которых будет соответствовать стандартам ОЭСР: ответственность юридических лиц за коррупцию и конфискация имущества необъяснимого происхождения.

 

#Франция #коррупция #международное сотрудничество #Антикор

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