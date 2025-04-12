Фото: НК “Kazakh Invest”

В городе Равенна состоялся III казахстанско-итальянский нефтегазовый форум, ставший ключевым мероприятием двустороннего диалога в сфере энергетики. Форум объединил представителей государственных органов, национальных компаний, деловых объединений и международного бизнеса для обсуждения текущих и перспективных направлений сотрудничества.

С приветственным словом выступил посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев, отметив, что Равенна — это не только промышленный центр, но и фокус инноваций и устойчивых решений, включая такие проекты, как терминал СПГ и система улавливания и хранения углерода Ravenna CCS. Он подчеркнул актуальность вопросов энергетической трансформации, над которыми работают обе страны.

В рамках форума прошли панельные дискуссии, посвящённые инвестиционным возможностям Казахстана, планируемым проектам, локализации производства, устойчивому партнёрству и энергетическому переходу. Среди спикеров — вице-министр энергетики РК А. Жамауов, заместитель посла Италии в РК А. Петито, представители компаний «КазМунайГаз», «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг», Eni, Bonatti S.p.A. и других.

Выступая на форуме, зарубежный представитель АО «НК «KAZAKH INVEST» по Южной Европе Алтынай Муканова подчеркнула, что Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа, что делает страну привлекательной для инвестиций и сотрудничества. Она отметила, что в Казахстане развивается рынок оборудования для нефтегазовой промышленности, включая буровые установки, клапаны, трубопроводы и компрессоры, и существует высокий спрос на технологические решения, направленные на локализацию.

Кроме этого, в штаб-квартире компании Eni в Милане состоялась деловая встреча делегации Союза нефтесервисных компаний Казахстана (KazService) с участием Алтынай Мукановой и Upstream-директора Eni Люка Винтьяти.

Встреча стала важным шагом в продвижении практического сотрудничества между Казахстаном и одной из ведущих энергетических компаний Европы. С приветственным словом выступил председатель правления Eni Kazakhstan Сегер Хойтинк, который выразил готовность к расширению кооперации, вовлечению казахстанских компаний в глобальные цепочки поставок и совместным технологическим проектам.

В состав казахстанской делегации вошли представители KazService, КазМунайГаз, IMBC, KAZENERGY, НПП «Атамекен», а также руководители казахстанских нефтесервисных компаний. Стороны обсудили вопросы развития локального содержания, трансфера технологий, подготовки кадров и новых совместных производств.

акже в рамках поездки, на полях конференции OMC Med Energy 2025 в Равенне, Алтынай Муканова провела ряд двусторонних встреч с ведущими итальянскими компаниями.

С компанией Cimolai обсуждались проекты в сфере производства стальных конструкций. С Franco Tosi — вопросы локализации производства энергетического оборудования, включая теплообменники, турбины и котлы. С Tenaris — расширение сотрудничества в рамках действующего проекта по производству бесшовных труб с газо- и водонепроницаемыми резьбовыми соединениями премиум-класса для нужд нефтегазовой отрасли.