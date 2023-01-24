Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Текст закона публикуется в печати.

Целью соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами Казахстана и Китая для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).