В рамках визита Мурат Нурт­леу был принят Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, который выразил удовлетворение темпами углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами в двустороннем формате, а также отметил традиционно высокий уровень казахско-кыргызского взаимодействия на многосторонних площадках.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства передал теплые слова приветствия от имени Президента Касым-Жомарта Токаева и проинформировал собеседника о текущем состоянии и перспективах двустороннего многопланового сотрудничества, подтвердив нацеленность Казахстана на всестороннее укрепление и расширение союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

В ходе встречи были рассмот­рены ключевые аспекты подготовки и проведения предстоя­щего официального визита Президента Казахстана в Кыргызстан, отмечается в сообщении МИД РК.

В завершение встречи Президент Кыргызстана дал высокую оценку уровню отношений между странами и выразил готовность к их дальнейшему содержательному развитию.

В рамках официального визита главы МИД РК Мурата Нурт­леу запланированы переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, на которых стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.