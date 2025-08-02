Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений

115
Ануар Калмыков

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по приглашению кыргызской стороны прибыл с официальным визитом в Чолпон-Ату.

фото с сайта МИД РК

В рамках визита Мурат Нурт­леу был принят Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, который выразил удовлетворение темпами углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами в двустороннем формате, а также отметил традиционно высокий уровень казахско-кыргызского взаимодействия на многосторонних площадках.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства передал теплые слова приветствия от имени Президента Касым-Жомарта Токаева и проинформировал собеседника о текущем состоянии и перспективах двустороннего многопланового сотрудничества, подтвердив нацеленность Казахстана на всестороннее укрепление и расширение союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

В ходе встречи были рассмот­рены ключевые аспекты подготовки и проведения предстоя­щего официального визита Президента Казахстана в Кыргызстан, отмечается в сообщении МИД РК.

В завершение встречи Президент Кыргызстана дал высокую оценку уровню отношений между странами и выразил готовность к их дальнейшему содержательному развитию.

В рамках официального визита главы МИД РК Мурата Нурт­леу запланированы переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, на которых стороны обсудят широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

#МИД #Кыргызстан #визит #Мурат Нурт­леу

Популярное

Все
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Подсолнухи умеют улыбаться!
Днем с огнем
«Астана» встретится с «Лозанной»
За ночные прогулки детей накажут родителей
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Скрытый патруль против лихачей
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Нацбанк начал валютные интервенции
Бронзовое трио из Казахстана
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Победителей ждут гранты
В Минтранспорта прокомментировали приостановку рейсов Lufthansa в Казахстан
Четыре медали принесли казахстанцы с самой престижной биологической олимпиады мира
Принимаются активные меры по созданию рабочих мест
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
Магистральный газопровод в области Жетісу сдадут в сентябре
Урожайность обеспечат рукотворные дожди
Предприниматели в Шымкенте завышали цены на мясо
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело

Читайте также

Генсек ООН Антониу Гутерриш посетит Казахстан
Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере коммуни…
Казахстан и США усиливают сотрудничество в сфере интеллекту…
ЕС снял ограничения на транзит казахстанского угля через ро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]