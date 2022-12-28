Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции
Президент , Международное сотрудничество , Экономика
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Текст закона публикуется в печати.
Соглашение нацелено на защиту и оказание поддержки инвесторам Казахстана и ОАЭ. Документ предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности.