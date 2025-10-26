«Казахстан сегодня занимает ведущие позиции в Центральной Азии, обеспечивая более 60% всех привлечённых инвестиций в регионе. Это прямое свидетельство доверия со стороны международного бизнеса и эффективности нашей экономической политики», — отметил председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов в интервью изданию TGP .

Фото: invest.gov.kz

Центральная Азия стремительно превращается в регион новых возможностей для американского бизнеса - от энергетики и критических минералов до цифровых технологий. Лидирующие позиции здесь занимает Казахстан, на долю которого приходится более половины ВВП региона и около 75% торговли США с Центральной Азией.

Американские компании активно работают в стране: Chevron и ExxonMobil развивают крупные нефтегазовые проекты, PepsiCo строит завод по производству снеков, а Meta, Amazon Kuiper и Goldman Sachs внедряют цифровые и финансовые решения.

Под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан последовательно укрепляет стратегическое партнёрство с США, делая ставку на технологии, энергетическую трансформацию и инвестиции. Недавнее соглашение с Wabtec на сумму $4,2 млрд стало крупнейшим в мировой железнодорожной отрасли и символом нового этапа двустороннего сотрудничества. Комментируя сделку, Дональд Трамп назвал Касым-Жомарта Токаева «высокоуважаемым лидером» и подчеркнул, что соглашение открывает новую страницу в экономических отношениях между Казахстаном и США.

– Господин Оспанкулов, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в Круглом столе с представителями американского бизнеса. Какие темы стали основными в ходе этой встречи и какие результаты вы бы отметили?

– Участие Президента в Круглом столе стало одним из ключевых моментов визита в США. Эта встреча показала высокий уровень доверия и растущий интерес крупнейших корпораций к Казахстану.

За одним столом собрались руководители Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank, NVIDIA, Amazon, OpenAI, Shell, Honeywell, PepsiCo, Mars, BCG, Blackstone и других глобальных компаний. Всего в дискуссии участвовали свыше 150 бизнес-лидеров, включая более 30 генеральных директоров и представителей Fortune Top-100 – одна из самых представительных встреч Казахстана и США за последние годы.

В своём выступлении Президент отметил, что стратегическое партнёрство Казахстана и США развивается последовательно и прагматично. На сегодняшний день американские инвестиции в экономику Казахстана превысили $100 млрд, а в стране работают более 630 компаний из США.

Главными темами обсуждения стали энергетика, технологии и устойчивое развитие. Казахстан продолжает тесное сотрудничество с Chevron и ExxonMobil по проектам на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке, где американские партнёры внесли значительный вклад в модернизацию отрасли. Отдельно Глава государства подчеркнул роль Казахстана как крупнейшего в мире производителя урана, обеспечивающего около четверти импорта США, что делает страну стратегическим игроком в глобальной энергетической безопасности.

Большое внимание уделили и критическим минералам – меди, лития, вольфраму, графиту и редкоземельным металлам. Казахстан располагает богатыми запасами этих ресурсов и предлагает взаимовыгодное партнёрство в их добыче и переработке, а проект Cove Capital на сумму $1,1 млрд станет важным шагом к формированию локальной цепочки добавленной стоимости.

Отдельным результатом визита стало соглашение с Wabtec на сумму $4 млрд – крупнейший инфраструктурный контракт в истории страны. Он предусматривает выпуск локомотивов нового поколения в Астане, создание рабочих мест и развитие компетенций в машиностроении. Сегодня через Казахстан проходит около 80% наземных грузоперевозок между Китаем и Европой, и это укрепляет позиции страны как ключевого логистического узла Евразии.

Также обсуждались аграрные и цифровые проекты. Президент пригласил американские компании активнее участвовать в развитии сельского хозяйства, отметив проект PepsiCo по строительству завода в Алматинской области стоимостью $368 млн. В сфере цифровизации Казахстан укрепляет статус IT-хаба Евразии: в стране уже работают Nvidia, Amazon, Microsoft и Starlink, а совместные инициативы с Amazon и Meta направлены на развитие спутникового интернета и создание казахоязычной модели искусственного интеллекта.

– Также были встречи с представителями американских компаний. Какие ключевые результаты можно отметить?

– Рабочая программа Президента в Нью-Йорке была действительно насыщенной. Президент Токаев провёл серию встреч с руководителями крупнейших американских корпораций — от энергетики и транспорта до цифровых технологий, финансов и агросектора. Это компании, которые уже работают в Казахстане или готовят к запуску новые проекты, и их интерес к стране только растёт.

Особое внимание уделялось инвестициям, технологическому партнёрству и расширению присутствия американского бизнеса. Президент всегда подчёркивает: такие встречи – это не просто обмен мнениями, а реальный инструмент для запуска совместных инициатив. Они позволяют выстраивать сотрудничество на основе доверия, конкретных результатов и взаимной выгоды.

– Центральная Азия сегодня всё чаще рассматривается как регион с растущим экономическим и инвестиционным потенциалом. Как вы оцениваете роль Казахстана в развитии этого пространства и интерес международных компаний к региону?

– Сегодня Центральная Азия действительно привлекает внимание глобальных инвесторов, и Казахстан здесь играет ключевую роль. На нашу страну приходится более половины ВВП региона и 75% торговли США с Центральной Азией – цифры говорят сами за себя. Казахстан стал центром притяжения капитала и технологий в регионе.

По данным ЭСКАТО, в 2024 году мы привлекли $15,7 млрд инвестиций – почти вдвое больше, чем годом ранее. На долю Казахстана приходится свыше 60% всех инвестиций, поступающих в Центральную Азию. Международные рейтинги подтверждают эту динамику: Moody’s повысило кредитный рейтинг Казахстана до Baa1, а по версии IMD страна вошла в топ-35 самых конкурентоспособных экономик мира. Всё это усиливает доверие инвесторов, их совокупные вложения уже превысили $450 млрд.

И что важно – структура инвестиций меняется. Помимо традиционной энергетики, активно развиваются машиностроение, транспорт, АПК, медицина и цифровизация. Всё это делает Казахстан не просто локомотивом роста региона, а настоящим хабом инвестиций и технологий в сердце Евразии.

– Какое место Казахстан может занять в глобальной цепочке поставок критических минералов, столь важных для американской промышленности и технологий?

– Казахстан обладает одной из самых богатых минеральных баз в регионе и уже входит в число двадцати крупнейших производителей критически важных материалов в мире. На нашу страну приходится большая часть запасов меди, титана, кобальта и редкоземельных металлов Центральной Азии.

Сейчас мы активно развиваем проекты по добыче и переработке редких и редкоземельных элементов – ключевых для аккумуляторов, электроники и космических технологий. В декабре 2023 года был принят Комплексный план до 2028 года: он предусматривает запуск пяти новых месторождений и внедрение современных технологий переработки.

Особое значение имеет партнёрство с американской Cove Capital, которая реализует проект по разведке и глубокой переработке редкоземельных металлов. Это пилотная площадка, где формируется полная цепочка создания стоимости – от добычи до производства компонентов для высокотехнологичных отраслей. Мы ставим перед собой цель уйти от экспорта сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Участие американских компаний в этом процессе поможет Казахстану укрепить глобальные цепочки поставок.

– Если говорить о возможностях в сфере логистики, как участие американских компаний может усилить роль страны в мировой транспортной системе?

– Вы знаете, сегодня Казахстан играет ключевую роль в формировании новой евразийской логистики. Через нашу территорию проходит 80% всех наземных грузоперевозок между Китаем и Европой, и именно это делает страну естественным мостом между крупнейшими рынками Европы, Азии и Ближнего Востока.

Одним из приоритетов для нас является развитие Транскаспийского маршрута – более короткого и устойчивого пути, который уже показал двукратный рост объёмов перевозок за последние два года. Его потенциал оценивается в до 10 миллионов тонн грузов в год, и интерес к этому направлению растёт с каждым месяцем.

Кроме того, мы предлагаем партнёрам из США участвовать в развитии портов на Каспии, цифровых систем отслеживания грузов и логистических хабов в Турции, Грузии и Азербайджане. Всё это укрепляет позиции Казахстана как надёжного транзитного узла и партнёра, на которого можно опираться в построении устойчивых глобальных цепочек поставок.