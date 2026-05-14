Турция вошла в топ-5 стран - партнёров по товарообороту Казахстана

В Казахстан с государственным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган, чтобы обсудить с Касым-Жомартом Токаевым дальнейшее развитие торговли и инвестиций. Известно, что в дни приезда высокого гостя в РК пройдут заседание Совета стратегического сотрудничества и неформальный саммит Организации тюркских государств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom

Были проанализированы ключевые экономические показатели, которые объединяют Казахстан и Турцию уже многие годы. Первоочередная значимость этого тюркского государства для РК заключается во взаимной торговле. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году Турция заняла пятое место в списке ключевых стран — партнёров по внешней торговле Казахстана. Её удельный вес в общем товарообороте РК в 2025-м составил 3,8%, а за первые два месяца текущего года — 5,2%.

Данные по взаимной торговле показывают: товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 8,7%, до 5,4 млрд долл. США. Важно отметить, что Турция для Казахстана в первую очередь покупатель, а потом уже продавец. Экспорт из РК в эту страну в прошлом году превысил импорт более чем в 2 раза. В текущем году тенденция роста товарооборота между Казахстаном и Турцией продолжилась: за январь-февраль 2026-го объём взаимной торговли увеличился на 45%.

Какие товары продают друг другу Турция и Казахстан? Экспорт из РК имеет прямую сырьевую направленность. В 2025-м объём поставок казахстанских товаров в Турцию достиг 3,9 млрд. долл. США, продемонстрировав уверенный рост на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. Основу экспортной корзины составила традиционная для Казахстана продукция — медь и медные сплавы (1,7 млрд долл. США), нефть и нефтепродукты (1,6 млрд долл. США). Оба вида товаров принесли РК значительно больше денег, чем в 2024 году. Среди других товаров, продаваемых казахстанскими производителями в Турцию, стоит отметить цветные металлы, каменный уголь, хлопковое сырьё, продукцию АПК.

В структуре импорта из Турции наблюдается более сложная картина: список товаров намного длиннее.

Общий объём импорта в Казахстан в прошлом году составил 1,5 млрд. долл. США, показав небольшое сокращение на 9%. Частично на ситуацию повлияло уменьшение стоимостного объёма поставок одежды и постельного белья на 28%. При этом по отдельным категориям товаров — таким как промышленное оборудование и сельскохозяйственная техника, лекарственные средства, шоколад — был зафиксирован рост.

Другая крепкая нить, связывающая два государства — взаимные инвестиции. Согласно данным Национального банка РК, общий валовой приток финансовых вливаний турецких инвесторов в казахстанские предприятия с 2020 года превысил 2,8 млрд долл. США, варьируясь в пределах 360–680 млн долл. США в год. В 2025-м валовой приток иностранных инвестиций из Турции в Казахстан составил 389,5 млн долл. США — была почти на 35% меньше, чем годом ранее. Спад — как, впрочем, и скачкообразная динамика в предыдущие годы — связан с особенностями этого финансового индикатора. Колебания инвестиционной активности отражают как отраслевые приоритеты (усиление интереса к энергетике, инфраструктуре и аграрному сектору в периоды роста), так и внешние вызовы — скачки валютных курсов, санкционные риски. Несмотря на спады отдельных лет, общая тенденция указывает на устойчивый интерес турецких инвесторов к казахстанскому рынку.

В 2024 и 2025 годах предприниматели из Турции реализовали в РК несколько крупных инвестиционных проектов. Например, турецкая компания Alarko Holding продолжила строительство тепличного комплекса в Шымкенте. Компания Tiryaki Agro строит в Астане интегрированный агропромышленный комплекс по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур. YDA Group реализует проект агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов. Мощность производства — 150 тыс. тонн продукции в год, общий объём инвестиций — около 168 млрд тг. В число проектов ближайшего развития входит сеть логистических и складских терминалов, которую намерена построить турецкая компания S Sistem Lojistik.

О том, что Казахстан является удобной инвестиционной площадкой и территорией для развития бизнеса, свидетельствует и статистика действующих юрлиц с участием капитала из Турции. В частности, согласно данным БНС, к началу апреля 2026-го в РК работали 3,3 тыс. таких компаний. За несколько лет их количество выросло на 22%.

Турецким инвесторам в Казахстане наиболее интересны проекты в секторах строительства и торговли. Больше половины всех действующих иностранных предприятий (1,7 тыс.) к началу апреля текущего года работали в этих сферах. Можно отметить и рост привлекательности для предпринимателей из Турции обрабатывающей промышленности РК. Количество компаний с участием капитала из Турции в этой стратегически важной для Казахстана отрасли экономики за несколько лет выросло на 24,4%, до 296. Среди категорий экономической деятельности, к которым турецкие предприниматели проявляют заметный интерес, стоит упомянуть сектор HoReCa, экспертную деятельность, логистику.