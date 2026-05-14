Крупный инвестпроект обсудили в правительстве с представителями East Hope Group

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу с генеральным директором по стратегическим инвестициям East Hope Group Чен Леем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации в Казахстане крупного инвестиционного проекта в алюминиевой отрасли, предусматривающего создание производственных и энергетических объектов.

В частности, компания планирует запуск в Костанайской области комплекса производств общей стоимостью свыше $10 млрд. Проект включает строительство горно-обогатительного комбината по переработке бокситов, электролизного завода по выпуску алюминия и ветровой электростанции.

Стороны рассмотрели текущий статус проработки инициативы, вопросы обеспечения сырьевой базы, развития энергетической инфраструктуры и дальнейшего взаимодействия с государственными органами.

По итогам встречи Нурлыбек Налибаев подтвердил намерение правительства продолжить совместную работу по реализации данного проекта.

East Hope Group входит в число крупнейших мировых производителей электролитического алюминия, глинозема и поликремния. С 2010 года компания инвестировала порядка $10 млрд в создание интегрированного промышленного парка в Китае, включающего производство электролитического алюминия, промышленного кремния и поликремния, а также автономную электростанцию мощностью 4,2 ГВт. В рамках проекта создано 10,7 тыс. прямых и более 30 тыс. косвенных рабочих мест.