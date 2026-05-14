Крупный инвестпроект обсудили в правительстве с представителями East Hope Group

Китай,Инвестиции
274

Проект предусматривает создание производственных и энергетических объектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел встречу с генеральным директором по стратегическим инвестициям East Hope Group Чен Леем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации в Казахстане крупного инвестиционного проекта в алюминиевой отрасли, предусматривающего создание производственных и энергетических объектов.

В частности, компания планирует запуск в Костанайской области комплекса производств общей стоимостью свыше $10 млрд. Проект включает строительство горно-обогатительного комбината по переработке бокситов, электролизного завода по выпуску алюминия и ветровой электростанции.

Стороны рассмотрели текущий статус проработки инициативы, вопросы обеспечения сырьевой базы, развития энергетической инфраструктуры и дальнейшего взаимодействия с государственными органами.

По итогам встречи Нурлыбек Налибаев подтвердил намерение правительства продолжить совместную работу по реализации данного проекта.

East Hope Group входит в число крупнейших мировых производителей электролитического алюминия, глинозема и поликремния. С 2010 года компания инвестировала порядка $10 млрд в создание интегрированного промышленного парка в Китае, включающего производство электролитического алюминия, промышленного кремния и поликремния, а также автономную электростанцию мощностью 4,2 ГВт. В рамках проекта создано 10,7 тыс. прямых и более 30 тыс. косвенных рабочих мест.

#сотрудничество #компания #инвестпроект

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 ты…
США и Китай продолжат тесное сотрудничество после саммита в…
Турция вошла в топ-5 стран - партнёров по товарообороту Каз…
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем автор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]