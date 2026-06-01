Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с вице-председателем правления сингапурской компании XINFA GROUP Чжао Тинъюном ход подготовительных работ к строительству промышленного парка в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На сегодня в Казахстане по поручению Президента реализуется инвестиционная политика, нацеленная на диверсификацию экономики и поддержку обрабатывающей промышленности. В ходе встречи внимание было уделено текущей ситуации с реализацией проекта.

Чжао Тинъюн отметил, что на данный момент определен земельный участок, компания привлекла проектный институт к строительству парка.

Руководитель Правительства РК поручил государственным органам оказать максимальное содействие в реализации крупного инвестпроекта с общим объемом инвестиций в $15 млрд. Проект окажет мультипликативный эффект на развитие региона и страны в целом.

Концепция по созданию промышленного парка полного цикла предусматривает создание высокоинтегрированного производства с глубокой переработкой бокситов в алюминий. Мощность предприятий по производству оксида алюминия планируется на уровне 4,8 млн тонн в год, электролитического алюминия – 2,4 млн тонн. Объем глубокой переработки составит 1,2 млн тонн ежегодно. Реализация проекта позволит обеспечить работой 10 тыс. человек. Строительство производственных объектов стартует в текущем году. Запуск 1 очереди намечен на 2028 год, выход на проектную мощность – в 2029 году.