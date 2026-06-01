Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине

Определен земельный участок, к строительству парка привлекли проектный институт

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с вице-председателем правления сингапурской компании XINFA GROUP Чжао Тинъюном ход подготовительных работ к строительству промышленного парка в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

На сегодня в Казахстане по поручению Президента реализуется инвестиционная политика, нацеленная на диверсификацию экономики и поддержку обрабатывающей промышленности. В ходе встречи внимание было уделено текущей ситуации с реализацией проекта.

Чжао Тинъюн отметил, что на данный момент определен земельный участок, компания привлекла проектный институт к строительству парка.

Руководитель Правительства РК поручил государственным органам оказать максимальное содействие в реализации крупного инвестпроекта с общим объемом инвестиций в $15 млрд. Проект окажет мультипликативный эффект на развитие региона и страны в целом.

Концепция по созданию промышленного парка полного цикла предусматривает создание высокоинтегрированного производства с глубокой переработкой бокситов в алюминий. Мощность предприятий по производству оксида алюминия планируется на уровне 4,8 млн тонн в год, электролитического алюминия – 2,4 млн тонн. Объем глубокой переработки составит 1,2 млн тонн ежегодно. Реализация проекта позволит обеспечить работой 10 тыс. человек. Строительство производственных объектов стартует в текущем году. Запуск 1 очереди намечен на 2028 год, выход на проектную мощность – в 2029 году.

 

#промышленность #инвестор #парк

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Власти ОАЭ построят крупнейший аэропорт посреди пустыни
Строительство стадиона им. К. Мунайтпасова завершили в Аста…
Строительство железнодорожной линии «Мойынты – Кызылжар» ве…
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]