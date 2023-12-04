Казахстан и Узбекистан обсуждают совместное управление трансграничными водными объектами

Состоялось четвертое заседание Рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителей премьер-министров Казахстана и Узбекистана Серика Жумангарина и Жамшида Ходжаева стороны рассмотрели исполнение документов, принятых по итогам визита главы государства в Узбекистан в декабре 2022 года.

В частности, в рамках Дорожной карты по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов запланировано исполнение 20 инвестиционных проектов и 5 торговых контрактов.

На совещании стороны проинформировали о проведенной работе по проекту создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». Завершены процедуры по принятию организационно-распорядительных документов, 9 ноября 2023 года в городе Ташкенте подписано Соглашение о регулировании деятельности центра кооперации. Следующий этап предполагает рассмотрение вопросов по разработке ТЭО проекта.

Члены рабочей группы обсудили меры по устранению барьеров в торговле. В частности, казахстанская сторона отметила необходимость ускорения процесса унификации ставок акцизного налога при ввозе в Узбекистан и производстве некоторых видов продукции. Участники договорились создать специальную рабочую группу для выработки конкретных предложений.

Представители Казахстана и Узбекистана для эффективного функционирования режима свободной торговли договорились изучить возможность использования единого порядка определения страны происхождения товаров путем подписания соответствующего двустороннего документа.

Кроме того, стороны намерены продолжить совместную работу в рамках формирования новых транспортных коридоров и благоприятных условий для двусторонних и транзитных перевозок.

В завершении заседания рабочей группы были обсуждены вопросы по подготовке проекта Межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Ожидается, что 19 декабря 2023 года состоятся переговоры курирующих министров для выработки взаимоприемлемых решений по несогласованным аспектам.