Казахстан и Узбекистан создадут таможенный контроль за перемещением через границу энергоресурсов

Международное сотрудничество, Парламент
93
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял ратификацию "Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил вице-премьер - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, cоглашение было подписано 6 декабря 2021 года в Астане. Целью документа является повышение эффективности контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Соглашением предусматривается организация совместного таможенного контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, путем проведения таможенными органами сторон совместно с представителями ведомств, на балансе которой находятся узлы (приборы) учета ежемесячных мероприятий по снятию показаний с приборов учета, а также проверки целостности наложенных таможенных средств идентификации, удаления или наложения средств идентификации на приборах учета.

«Кроме того, соглашением предусматривается обмен информацией об опыте своей деятельности в вопросах таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами, о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений национального законодательства государств  в сфере таможенного дела», - отметил глава Минфина.

#казахстан #Узбекистан #соглашение #граница #энергоресурсы

Популярное

Все
В Алматы за 50 тыс. тенге можно выяснить, какого человек рода
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
Нота протеста
«Гармошка» возвращается
Профессии для поколения NEET
Зарплата «мертвым душам»
Мал человек, да за рулем страшен
Грязная игра
Взгляд на Послание со стороны
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
Кверху жабрами…
Преодолеть дисбалансы и бедность
Честная экономика Токаева
Украсят академию девичьи улыбки
Подготовку военных наблюдателей ООН начали в Алматы
Меч хана Кенесары
Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
Награды – достойным!
За здоровьем – на природу
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
На юго-востоке Турции упал метеорит
И на сотом году – победитель!
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
«Ата заңым – айбыным!»
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Как попасть к узкому специалисту без направления от терапевта
Химические элементы обнаружил индийский луноход “Прагьян” на Луне
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
США и КНР готовят репатриацию панд в конце года
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Италия выразила интерес к производству одежды в Казахстане
AMANAT должна быть в авангарде реализации послания президен…
Казахстан готов к увеличению поставок продукции по маршруту…
Сенат согласился с представленной кандидатурой на должность…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]