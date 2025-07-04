Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в сфере спорта

Спорт
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В Алматы состоялась двусторонняя встреча министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова с министром спорта Республики Узбекистан Адхамом Икрамовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В мероприятии также приняли участие представители Национальных Олимпийских комитетов двух стран - глава НОК Казахстана - Геннадий Головкин, первый заместитель председателя НОК Узбекистана Отабек Умаров, Паралимпийских комитетов двух стран, а также руководители профильных спортивных организаций.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления двустороннего взаимодействия, включая подготовку спортивных кадров, развитие паралимпийского спорта, а также реализацию совместных инициатив в области национальных видов спорта.

В рамках встречи был затронут вопрос проведения товарищеского матча между национальными сборными по футболу в Туркестане в ноябре текущего года, а также участия узбекской делегации в международных соревнованиях «Игры будущего», которые пройдут в Астане в 2026 году.

"Казахстан и Узбекистан - стратегические партнёры в области спорта. Нас объединяют общие цели, исторические и культурные связи. Уверен, что расширение практического взаимодействия между нашими странами придаст новый импульс развитию спортивной отрасли", - отметил министр.

Ербол Мырзабосынов также проинформировал о завершении строительства Национального университета спорта и пригласил узбекскую сторону к сотрудничеству в сфере спортивного образования.

"Национальный Олимпийский комитет Казахстана всегда открыт к сотрудничеству и с уважением относится к инициативам наших коллег. Особенно ценно, когда речь идет о совместной работе в рамках Олимпийского движения. Такие встречи укрепляют партнерство и открывают новые возможности для развития спорта в наших странах",- отметил Геннадий Головкин. 

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении партнёрства и развитии устойчивого спортивного диалога между Казахстаном и Узбекистаном.

#Казахстан #Узбекистан #Спорт

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