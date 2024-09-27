Казахстан имеет большой потенциал развития туристической отрасли

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Инеш Бержанова

В Астане прошла Fishbowl-дискуссия с ведущими операторами страны

фото предоставлено организаторами дискуссии

Мероприятие состоялось в рамках празднования Всемирного дня туризма. В числе организаторов встречи – Президентский центр РК, Евразийская ассоциа­ция туризма, Центр развития городского туризма (г. Астана). Дискуссия, нацеленная на продвижение принципов устойчивого туризма и укрепление сотрудничества в этой сфере, проходила при поддержке НПП «Атамекен».

Глава государства в своем Послании народу Казахстана подчеркивал важность модернизации инфраструктуры на главных туристических объектах страны, сохранения экологичес­кого баланса при реализации туристических проектов и предотвра­щения ущерба природе. Отметим, что эти вопросы имеют особую актуальность в свете подписания Меморандума о сотрудничестве между Управлением делами Президента РК и Всемирной туристской организацией при ООН (UNWTO), направленного на модернизацию туристического сектора республики.

В своем приветственном слове директор Президентского цент­ра РК Бакытжан Темирболат отметил, что туризм является одной из динамично растущих отраслей мировой экономики, его темпы роста почти вдвое опережают многие другие секторы.

– Инвестиции в туристическую отрасль в этом году удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 390 миллиардов тенге. По линии Министерства туризма и спорта сегодня реализуется 61 инфра­структурный проект общей стои­мостью порядка 400 миллиардов тенге, – сказал Бакытжан Темирболат.

Председатель Комитета турис­тической отрасли НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева в своем выступлении подчеркнула, что для Казахстана ключевыми нап­равлениями туризма являются эко- и культурный туризм, так как наша страна обладает уникальными природными территория­ми, имеет богатую культурную и историческую базу, которые привлекают туристов.

– Устойчивый туризм – это стратегический путь развития для Казахстана, который позволяет гармонично сочетать экономический рост, защиту окружающей среды и развитие социокультурных связей. Внедрение принципов устойчивого туризма поможет нашей стране стать лидером в регионе, привлекая внимание международных туристов и инвесторов, – поделилась мнением Юлия Якупбаева.

В свою очередь президент Цент­ра развития городского туризма Айгерим Есеналиева рассказала о международном туризме, его вкладе в развитие национальных экономик, про обеспечение занятостью широких слоев населения, а также об инструментах привлечения инвестиций в отечественную туристическую сферу. А президент Евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева затронула тему развития городского туризма в Казахстане, основываясь на исследованиях Всемирной туристской организации, Всемирного совета по туризму и путешествиям, Euromonitor International и других крупных международных организаций.

– На VI Глобальном саммите по городскому туризму было отмечено, что жители – это гости города, а туристы – временные жители. Сегодня в деле развития городского туризма остро стоит вопрос модернизации, что тесно связано с концепцией «Умный город». Многие дестинации уже внедряют технологии «умных» городов, которые влияют на туристскую индустрию, – заключила Рысты Карабаева.

В мероприятии участвовали депутаты маслихата Астаны, эксперты туристической отрас­ли Казахстана, представители заинтересованных государственных органов, профессорско-преподавательский состав казахстанских вузов и общественные деятели. Они обсудили актуальные вопросы и возможности в сфере туризма, выработали рекомендации, направленные на улучшение отечественной туристической инфраструктуры, привлечение инвестиций, сохранение природного и культурного наследия страны, создание благоприятных условий для туристов в республике с использованием эффективных инструментов передовых цифровых технологий.

Министерством туризма и спорта РК совместно с АО «НК «KazakhTourism» определены условия для повышения инвестиционной привлекательности туристской отрасли.

По информации KazakhTourism, в рамках Гос­программы разработаны мастер-планы топ-10 регионов Казах­стана, которыми предполагается комплексное развитие ключевых туристских дестинаций страны. Это территории города Астаны, побережья Каспийского моря, озер Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровской, Баянаульской, Имантау-Шалкарской курортных зон, Алматинского горного кластера и космодрома «Байконур».

Определены меры для повышения инвестиционной привлекательности в туризме. Это предоставление преференций, льготное кредитование, субсидирование ставок вознаграждения и процентных ставок кредитов. Ведется работа и по формированию базы данных инвестиционных проектов по отрасли. На сегодня в нее вошли 125 инвестпроектов на сумму около 1 694,5 млрд тенге, с созданием более 40 тыс. рабочих мест.

#Астана #туризм #Fishbowl-дискуссия

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