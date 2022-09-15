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Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, посетившим Казахстан с государственным визитом.

В казахстанскую столицу Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл вчера во второй половине дня. В международном аэропорту его встречал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В честь высокого гостя в воздушной гавани был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии встречи официальный кортеж направился в президентский дворец, где у лидеров Казахстана и КНР состоялись обстоятельные и плодотворные переговоры о перспективах укрепления всестороннего казахско-китайского стратеги­ческого партнерства.

Новое «золотое 30-летие»

Торжественная церемония встречи Председателя КНР состоялась в резиденции «Акорда». Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Китая.

Затем в зале для переговоров главы государств провели встречу в расширенном составе.

Президент Казахстана поблагодарил Председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в нашу страну.

– Это Ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломати­ческих отношений между Казахстаном и Китаем.

– Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. А принимаемое в рамках нынешнего визита Совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних отношений, считает Президент Казахстана. Именно по этой причине он назвал визит Председателя КНР крайне важным.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность Президенту РК за приглашение совершить государственный визит, а казахстанскому народу – за гостеприимство.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

– Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнк­тура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды.

Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1 780 километров в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать меж­дународное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы «Один пояс – один путь». Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт, – сказал Си Цзиньпин.

Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

...После официальных переговоров Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку «Казахстан – Китай: диалог тысячелетий».

В экспозицию, которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современнос­ти, вошло около 40 археологичес­ких артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Рес­публики Казахстан, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, экспозиция состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею выставки, – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов, сообщила пресс-служба Президента РК.

Высшая государственная награда

Визит Председателя КНР в Казахстан ознаменовался торжественным мероприятием: в Акорде состоялась церемония награждения Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом «Алтын Қыран» – за особый вклад в укреп­ление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между Респуб­ликой Казахстан и Китайской Народной Респуб­ликой.

Выступая на церемонии, Касым-Жомарт Токаев вновь отметил, что государственный визит лидера великой китайской державы Си Цзиньпина – это большая честь.

– Вы – настоящий лидер, пользующийся всеобщей поддержкой своего народа. Вы предлагаете инновации и поддерживаете дух всего Китая, своей мудрой политикой ведете страну вперед, – обратился Глава государства к Председателю КНР. – Вы обладаете огромным опытом государственного управления и уникальными личными качествами. Благодаря этому Вы завоевали поддержку Вашего народа. Под Вашим руководством народ Китая вступил в новую эру. Начался период великого возрож­дения китайской нации. Весь мир стал свидетелем того, как в прошлом году Китай достиг цели «первого столетия». Вы смогли искоренить бедность и создать общество среднего достатка. Эта победа, изменившая целую эпоху, обязательно проложит путь к успешному выполнению главных задач второго столетия. Я верю, что Китайская Народная Республика станет развитым и передовым государством до рубежа веков.

Глава нашего государства также напомнил о новаторской концепции Си Цзиньпина по созданию «сообщества единой судьбы человечества» и его историчес­кой инициативе «Один пояс – один путь», которые привлекли внимание всего мира. Президент отметил, что эта концепция легла в основу создания новой модели системы международных отношений, которая предусматривает налаживание эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

Большое значение, по мнению Касым-Жомарта Токаева, имеют стратегические инициативы Председателя КНР по обеспечению глобальной безопаснос­ти и развития. Эти идеи, по его словам, служат решительным ответом на серьезные вызовы, с которыми сейчас сталкивается человечество.

– Вы внесли огромный вклад в поступательное развитие казахско-китайских отношений. В 2019 году мы вместе с Вами вывели сотрудничество двух стран на новый уровень. Мы договорились установить вечное и всеобъемлющее стратегическое партнерство. Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в различных сферах. Мы шагаем в будущее вместе. Таким образом, мы никогда не отступим от нашей непоколебимой дружбы, – заявил Глава государства. – Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и Китая. Мы высоко ценим это. Учитывая Вашу особую историческую роль, я принял решение наградить Вас орденом «Алтын Қыран». Это высшая награда Рес­публики Казахстан, – добавил Президент РК.

Он также выразил уверенность, что это решение будет вписано золотыми буквами в историю двусторонних отношений Казахстана и Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что быть награжденным орденом «Алтын Қыран» – это не только особая честь для него лично, но и наглядная демонстрация большого внимания Казахстана к развитию двусторонних отношений, а также в целом глубокого чувства дружбы казахского народа к китайскому.

– Хочу выразить в Ваш адрес, Президент Токаев, а также в адрес дружественного казахского народа сердечную признательность, – сказал китайский лидер. – За 30 лет дипломатических отношений между нашими странами неизменно сохраняется высокий уровень развития казахско-китайского сотрудничества. Крепнет политическое взаимодействие между нашими странами, бурно развивается сотрудничество в разных сферах, налажено тесное сотрудничество в международных делах, все это послужило мощным подспорьем для развития и подъема наших стран, придало мощный стимул для сохранения мира и стабильности в регионе.

Си Цзиньпин акцентировал, что в рамках нынешнего визита была достигнута договоренность с Президентом Касым-Жомартом Токаевым о повышении статуса китайско-казахских отношений.

– Вглядываясь в будущее, мы преисполнены уверенности в светлых перспективах наших отношений, характеризующихся вечной дружбой, взаимной выгодой и стремлением к совместному процветанию. Я очень дорожу этим орденом, олицетворяющим дружбу между нашими народами. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям казахско-китайские отношения, как золотой орел, взлетят высоко и полетят далеко на благо наших стран и народов! – заявил Председатель КНР.

Церемония награждения орденом стала последним пунктом в программе государственного визита Си Цзиньпина в казах­станскую столицу.

В аэропорту Председателя КНР провожал Президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин тепло попрощались перед завершением государственного визита китайского лидера в Казахстан.

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