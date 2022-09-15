Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, посетившим Казахстан с государственным визитом.

В казахстанскую столицу Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл вчера во второй половине дня. В международном аэропорту его встречал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В честь высокого гостя в воздушной гавани был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии встречи официальный кортеж направился в президентский дворец, где у лидеров Казахстана и КНР состоялись обстоятельные и плодотворные переговоры о перспективах укрепления всестороннего казахско-китайского стратеги­ческого партнерства.

Новое «золотое 30-летие»

Торжественная церемония встречи Председателя КНР состоялась в резиденции «Акорда». Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Китая.

Затем в зале для переговоров главы государств провели встречу в расширенном составе.

Президент Казахстана поблагодарил Председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в нашу страну.

– Это Ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломати­ческих отношений между Казахстаном и Китаем.

– Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. А принимаемое в рамках нынешнего визита Совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних отношений, считает Президент Казахстана. Именно по этой причине он назвал визит Председателя КНР крайне важным.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность Президенту РК за приглашение совершить государственный визит, а казахстанскому народу – за гостеприимство.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

– Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнк­тура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды.