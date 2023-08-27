Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан продолжат сотрудничество в сфере энергетики

25-26 августа в Астане состоялась встреча представителей энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, посвященная обсуждению вопросов водно-энергетического сотрудничества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

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Во время встречи были обсуждены вопросы поставок электрической энергии в предстоящий осенне-зимний период, а также сотрудничество в других сферах. Был достигнут ряд взаимных договоренностей, определены объемы и условия поставок.

Также стороны условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электрической энергии; заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами; пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков.

Участники подтвердили приверженность исполнению ранее взятых обязательств.

Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств состоится в ноябре 2023 года в Бишкеке.