Казахстан может провести студенческий ЧМ по боксу

Спорт
142
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Предложение о проведении чемпионата мира по боксу среди студентов – знак большого доверия к нашей стране со стороны Международной федерации университетского спорта и других мировых организаций

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Казахстан может стать в 2026 году ареной масштабных спортивных соревноваий, проведя чемпионат мира по боксу среди студентов, передает Kazpravda.kz

Предпосылкой для такой инициативы стала Генеральная Ассамблея Азиатской федерации университетского спорта, которая состоялась  в городе Макао (КНР). В ее заседании принял участие Президент Национального студенческого спортивного союза Казахстана Кайрат Закирьянов. 

По его словам, предложение о проведении чемпионата мира по боксу среди студентов – знак большого доверия к нашей стране со стороны Международной федерации университетского спорта и других мировых организаций.

- Президент Международной федерации университетского спорта Леонц Эдер отметил, что Казахстан имеет большой опыт в организации крупных международных соревнований, - сказал Кайрат Закирьянов. -  Например, проведенная в 2017 году Всемирная зимняя Универсиада стала ярким подтверждением этого, – подчеркнул спикер.

#Спорт #бокс #студенты

