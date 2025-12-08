Предложение о проведении чемпионата мира по боксу среди студентов – знак большого доверия к нашей стране со стороны Международной федерации университетского спорта и других мировых организаций
Казахстан может стать в 2026 году ареной масштабных спортивных соревноваий, проведя чемпионат мира по боксу среди студентов, передает Kazpravda.kz
Предпосылкой для такой инициативы стала Генеральная Ассамблея Азиатской федерации университетского спорта, которая состоялась в городе Макао (КНР). В ее заседании принял участие Президент Национального студенческого спортивного союза Казахстана Кайрат Закирьянов.
По его словам, предложение о проведении чемпионата мира по боксу среди студентов – знак большого доверия к нашей стране со стороны Международной федерации университетского спорта и других мировых организаций.
- Президент Международной федерации университетского спорта Леонц Эдер отметил, что Казахстан имеет большой опыт в организации крупных международных соревнований, - сказал Кайрат Закирьянов. - Например, проведенная в 2017 году Всемирная зимняя Универсиада стала ярким подтверждением этого, – подчеркнул спикер.