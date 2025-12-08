Предложение о проведении чемпионата мира по боксу среди студентов – знак большого доверия к нашей стране со стороны Международной федерации университетского спорта и других мировых организаций

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Казахстан может стать в 2026 году ареной масштабных спортивных соревноваий, проведя чемпионат мира по боксу среди студентов, передает Kazpravda.kz

Предпосылкой для такой инициативы стала Генеральная Ассамблея Азиатской федерации университетского спорта, которая состоялась в городе Макао (КНР). В ее заседании принял участие Президент Национального студенческого спортивного союза Казахстана Кайрат Закирьянов.

По его словам, предложение о проведении чемпионата мира по боксу среди студентов – знак большого доверия к нашей стране со стороны Международной федерации университетского спорта и других мировых организаций.